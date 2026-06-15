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ECE IRTEM /

Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'

Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
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Foto: Imdb

Široj publici postala je poznata zahvaljujući ulozi Isil u popularnoj seriji

15.6.2026.
22:12
Hot.hr
Imdb
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Turska glumica Ece İrtem, najpoznatija po ulozi Isil u popularnoj seriji "Mostovi života" (Kızılcık Şerbeti), preminula je u ponedjeljak, potvrdio je njezin odvjetnik. piše Turkish minute

Prema njegovim riječima, İrtem je preminula oko podneva u svom domu, u prisutnosti svoje majke. Preliminarni nalazi upućuju na srčani udar, no istraga je i dalje u tijeku, a točan uzrok smrti bit će utvrđen obdukcijom.

Odvjetnik se oglasio nakon što su se društvenim mrežama počele širiti nepotvrđene informacije o okolnostima njezine smrti.

Ece İrtem preminula je samo dan nakon svog rođendana. Rođena je 14. lipnja 1991. godine u Sivasu, gradu u središnjoj Turskoj.

Široj publici postala je poznata zahvaljujući ulozi  Isil u popularnoj seriji "Mostovi života".

İrtem je 2014. godine diplomirala operu i solo pjevanje na Sveučilištu Yaşar u Izmiru, a potom je glumu usavršavala u Kulturnom centru Sadri Alışık u Istanbulu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli ECE i R T E M (@irtemece)

Televizijsku karijeru započela je 2014. godine te je tijekom godina ostvarila zapažene uloge u brojnim turskim produkcijama, 

Pojavila se i na filmskom platnu, a među njezinim filmskim projektima ističu se „Zengo“ te kriminalistički triler iz 2024. godine „10 Days of a Curious Man“.

Turska GlumicaSmrt
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