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Ovo će obradovati mnoge: Evo što Garcia sprema za derbi kola

Ovo će obradovati mnoge: Evo što Garcia sprema za derbi kola
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Osim Livaje u početnoj postavi bi se moglo naći i novo pojačanje Marin Šotiček

2.8.2026.
10:11
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hajduk i Varaždin će od 18:30 igrati "derbi kola". Prva je ovo utakmica ove sezone u kojoj će se sastati dva "europska" prvoligaša, a oba u njega ulaze s motivom ispiranja okusa poraza iz ustiju.

Dok se sastav koji će Nikola Šafarić poslati na teren više-manje zna, Gonzalo Garcia sprema promjenu koja bi oduševila mnoge - u prvu postavu trebao bi se vratiti Marko Livaja. Osim njega u početnoj jedanaestorki mogao bi biti i Marin Šotiček. Novo desno krilo koje je Hajduk doveo na posudbu iz Basela je spreman i upravo bi on mogao zamijeniti ozlijeđenog Roku Brajkovića.

Od ostalih izmjena spominje se i mogućnost da talentirani branič Roko Gabrić zaigra od prve minute umjesto Darija Marešića.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na Net.hru.

HajdukNk VaraždinHnl
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