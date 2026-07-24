Bušić: 'Napokon to dolazi na naplatu, ali bez euforije. Livaja? Mislim da je toga svjestan'

Hajduk je na svom Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige svladao ciparski Pafos s 2:0 i stekao lijepu prednost pred uzvrat. Odličnu predstavu momčadi Gonzala Garcije za Net.hr analizirao je Tomislav Bušić, bivši napadač Hajduka i najbolji strijelac kluba u sezoni 2004./2005., kada su Splićani posljednji put osvojili naslov prvaka Hrvatske.

"Zaslužena pobjeda. Nisu Pafosu dopustili ništa, osim jednog šuta glavom kad su pucali i jedan sa šesnaest metara. Po meni je Hajduk bio dobar, čvrst, agresivan. Dosta su trčali i znalo se što rade od prve minute i na kraju. Hvala Bogu, dobili su i jako zaslužena pobjeda. Nema, nema, stvarno nema se što reći loše za jučer", istaknuo je na početku razgovora Bušić.

Hajduk je protiv Pafosa stvarno odigrao jako dobro. Vidljivo je da se momčad diže i da trener Garcia počinje dobivati ono što traži. Bušić je toga svjestan, ali 'spušta loptu na zemlju'.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"I prošle godine je Hajduk ličio na nešto. Oni su pokušavali i ovo je ono što on hoće. Napokon, ajmo reći, dolazi na naplatu. Sad, nemojmo se zavaravati, tek je početak sezone za nas. Ne treba neka euforija, treba ići utakmicu po utakmicu da ne bude 'evo nas prvaci, ovo ludilo', pa da se na kraju opet desi što se desilo i prošle godine. Ali neka idu jednu po jednu utakmicu i neka nastave ovako. Može to još bolje, ja mislim, jer tek je početak. Stil igre imaju. Tako da treba nastaviti tamo, da ne lete, da budu na zemlji i, kako kažu, ponizno i samo rad", istaknuo je naš sugovornik.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dotaknuo se Bušić i Marka Livaje, kapetana Bijelih, koji je počeo na klupi i u igru ušao tek u 77. minuti.

"Trener je dobro vodio utakmicu. To je njegova zamisao. Marka pred kraj, da malo smiri ekipu, primi koju loptu, drugačije je kad je on na terenu. Tko može što reći? Hajduk je dobio, a mislim da je Marko toga svjestan. Ekipa kad dobije, ona se i ne mijenja. Ja samo želim da Hajduk i treneri izvuku iz Livaje maksimum i Hajduk će biti još bolji", prokomentirao je Bušić.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk na Cipar odlazi s prednošću od dva gola, a naš sugovornik je na kraju razgovora rekao što će biti ključno za Bijele u drugoj utakmici.

"Treba igrati isto, isto kao i na Poljudu, bez straha, bez respekta. Bit će drugačija utakmica. Svakako ih tamo čeka užarena atmosfera. Ne smije se primiti brzi gol, to sve mijenja, i treba izaći istim gardom kao i na Poljudu. Znam da će biti teško. Nema naših navijača koji guraju ekipu i koji su jučer bodrili 90 minuta i stvarno su bili na nivou. Odmah je igračima lakše igrati i to te ponese. To ti daje dodatni motiv i to se vidjelo. Igrači su motivirani, ginu jedan za drugoga i na kraju su dobili, ali tako treba nastupiti tamo na Cipru", zaključio je.