Srbi se raspisali o pobjedi Hajduka: 'Isprašili su krvnika'

U prvom susretu 2. pretkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos sa 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

Bijeli su poveli u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana.

Pobjeda Hajduka privukla e pažnju i u Srbiji jer je Pafos prošle sezone izbacio Crvenu zvezdu u doigravanju za Ligu prvaka.

"Hajduk u Splitu isprašio Zvezdina krvnika", objavio je B92, a Telegraf u izdvaja:

"Prošle sezone nanijeli su Zvezdi jedan od najbolnijih poraza, sada ih je u Europi pobijedio Hajduk iz Splita!"

Podsjetio je Telegraf u tekst kako je Pafos "nanio Zvezdi jedan od najbolnijih poraza cijele sezone", ističući da su se Ciprani "ove sezone zapeli u Hrvatskoj već na drugoj prepreci".

Blic je pobjedu Splićana opisao naslovom "Šok na Poljudu! Zvezdin 'krvnik' pao u Splitu, Hajduk na krilima navijača do velike pobjede". U članku ističu atmosferu: "Sjajna atmosfera na Poljudu stvorila je pritisak koji gosti s Cipra očito nisu mogli izdržati, a navijači su 'raspametili' Bijele i nosili ih do važne pobjede."

Blijeda sjena momčadi koja je igrala LP

Mozzart Sport ističe da je današnji Pafos tek "blijeda sjena one momčadi koja je ostavila Crvenu zvezdu bez Lige prvaka". Portal navodi i ključne razloge pada:

"Odlazak trenera Juana Carlosa Carceda, arhitekta prošlogodišnjeg uspjeha, koji je preuzeo moskovski Spartak, pokazao se nenadoknadivim. S njim je otišlo i nekoliko ključnih igrača, a momčad pod vodstvom novog stratega, Portugalca Ricarda Sá Pinta, očigledno još traži formu."

Ironično, Sá Pinto je također dobro poznato lice u Srbiji, budući da je prije više od deset godina vodio upravo Crvenu zvezdu. Njegov povratak na Balkan bio je popraćen i kontroverznom izjavom uoči utakmice u Splitu, kada je rekao kako su "Hrvati sjajni, kao i Srbi" te da se radi o istom narodu.

U svom izvještaju pod naslovom "Pafosu se zavrtjelo u glavi na Poljudu", Mozzart Sport zaključuje:

"Splitska momčad djelovala je superiorno, kontrolirala je utakmicu i na kraju zasluženo slavila, ostavivši Sá Pinta i njegove igrače 'na vrtuljku'."