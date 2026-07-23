Navijači Hajduka 'van sebe', a jednog igrača dižu u nebesa: 'Duh Maradone je u njega ušao'

U prvom susretu 2. pretkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos sa 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

Nakon što su uspješno preskočili Žilinu, "Bijele" su kuglice u ždrijebu spojile s Pafosom.

Hajduk je protiv slovačkog sastava slavio na Poljudu 2-0, a potom izgubio vani 1-2, što je bilo dovoljno za prolaz. Hajduk je sa 2-0 dobio i ciparskog predstavnika koji je prošle sezone igrao u Ligi prvaka.

Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana.

Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa.

Trener Gonzalo Garcia vratio je u momčad Daria Marešića i Dalissona, dok je ostatak momčadi ostao isti kao prilikom gostovanja u Slovačkoj. Marko Livaja je ponovo krenuo na klupi.

Utakmica je očekivano izazvala i veliki broj komentara na društvenim mrežama, a posebne je pohvale dobio Roko Brajković.

"Bravo! Ajmo proći ovo. Treba nam dolje gol", "Bravo Hajduče! Neka pati kome smeta", "Nakon 3 utakmice mogu reći da je Acapandie odlično pojačanje, baš je dobar igrač", "Van Hoorenbeeck me oduševio! Nije on stoper top klase, ali samim pristupom, borbenošću", "Brajković čudo od igrača. U oba smjera igra. Svaka čast", "Čestitam Hajduku ovako se igra sa srcem. Brajković najbolji", "U Brajkovića ušao duh Maradone", "Brajković odigrao najbolju utakmicu dosad. Natrčao se u obranu i napadu, odigrao i obrambeno i u napadu junački", "Brajković je postao zvijer", samo su neki od brojnih komentara.