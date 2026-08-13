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SUDAC U FOKUSU /

Podigla se temperatura na utakmici Rijeke u Finskoj: Penali se tražili na obje strane

Rijeka u gostima kod finskog Ilvesa iz Tamperea igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige u koju je ušla s golom ptednosti zahvaljujući pobjedi u prvoj utakmici na Rujevici 1:0.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Sam početak utakmice nije donio izgledne prilike, ali su zato obje ekipe tražile penale.

Prvo su domaćini u šestoj minuti tražili najstrožu kaznu jer su smatrali da je lopta poslije jednog udarca pogodila Majstorovića u ruku.

U 13. minuti i Rijeka je tražila penal, opet zbog igranja rukom u protivničkom šesnaestercu nakon udarca Lasickasa.

Sudac se niti u jednoj od navedenih situacija nije oglasio, a u videu pogledajte kako je sve izgledalo.

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13.8.2026.
18:44
M.G.
RijekaKonferencijska LigaJedanaesteracPenal
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