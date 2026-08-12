Dalić kao najplaćeniji izbornik u povijesti Emirata predvodi hrvatsku koloniju

VISOKI CILJEVI /

Zlatko Dalić i službeno je predstavljen kao novi izbornik reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata - objavio je to njihov savez prigodnim videom na društvenim mrežama. Otkriveno je i da je ugovor potpisan do 2030. godine - znamo već, s godišnjom plaćom od pet milijuna eura. Službeno je također predstavljen i Igor Bišćan kao novi izbornik olimpijske reprezentacije. Zlatko Dalić i cijeli njegov stručni stožer u Ujedinjene Arapske Emirate otputovali su danas, a s njima je otišla i naša ekipa - uoči leta za Dubai iz zagrebačke zračne luke javio se Marko Vargek.