Modrić poslao poruku slomljenom Messiju: Evo što je Luka napisao

Nisam siguran koliko ću još dugo igrati nogomet, napisao je argentinski nogometni velikan Lionel Messi putem društvene mreže osvrćući se na smrt svog oca Jorgea.

Prošlog tjedna u petak navečer preminuo je njegov 68-godišnji otac koji mu je bio prvi trener u Argentini, potom jedini pratitelj tijekom uvodnih teških godina u Barceloni i na kraju glavni menadžer tijekom veličanstvene karijere.

„Ne znam što ću i kako bez tebe. Nisam siguran mogu li još dugo biti u nogometnom svijetu“, poručio je 39-godišnji Messi koji je tijekom karijere čak osam puta osvajao Zlatnu loptu.

Ranije je Messi često naglašavao kako mu je otac bio uvjerljivo najveći oslonac u svim godinama karijere i da sigurno ne bi dosegnuo takve nogometne visine bez njega.

Luka Modrić consoles the legend Messi:



"A lot of strength." 🙏🏻 pic.twitter.com/NCeWfSdxSX — KENE (@Kene10_) August 12, 2026

Najveći dio karijere Messi je proveo u Barceloni. Potom je igrao za PSG, a od 2023. godine je član Inter Miamija. S reprezentacijom Argentine je osvojio naslov svjetskog prvaka prije četiri godine, dok je ovog ljeta u finalu SP-a poražen od Španjolske.

U 207 utakmica za Argentinu je postigao 125 pogodaka te je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti svoje reprezentacije.

Cristiano Ronaldo dejó un mensaje de apoyo a Messi por el fallecimiento de su padre, Modric, Kroos, like ❤️ de Vinicius...



Pero "qué malas personas son los jugadores del Real Madrid" o eso te han querido vender los medios subvencionados del corrupto Fétido Tebas @Tebasjavier. pic.twitter.com/XhpeESseBX — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) August 12, 2026

Dobio je puno poruka podrške od svojih suigrača i rivala na terenu, a javio se i Luka Modrić.

"Mucha fuerza", napisao je Luka s emotikonom sklopljenih dlanova u molitvi, a prevedeno i prilagođeno bi to bilo 'drži se'.

La grandeza se mide dentro y fuera del campo de fútbol. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Toni Kroos y Luka Modrić, fueron algunos de los futbolistas que enviaron mensaje de apoyo a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre. pic.twitter.com/adAbaUkFvk — Iɾα 💜 (@Iravonlind) August 12, 2026