Modrić poslao poruku slomljenom Messiju: Evo što je Luka napisao
Dobio je Messi puno poruka podrške od svojih suigrača i rivala na terenu
Nisam siguran koliko ću još dugo igrati nogomet, napisao je argentinski nogometni velikan Lionel Messi putem društvene mreže osvrćući se na smrt svog oca Jorgea.
Prošlog tjedna u petak navečer preminuo je njegov 68-godišnji otac koji mu je bio prvi trener u Argentini, potom jedini pratitelj tijekom uvodnih teških godina u Barceloni i na kraju glavni menadžer tijekom veličanstvene karijere.
„Ne znam što ću i kako bez tebe. Nisam siguran mogu li još dugo biti u nogometnom svijetu“, poručio je 39-godišnji Messi koji je tijekom karijere čak osam puta osvajao Zlatnu loptu.
Ranije je Messi često naglašavao kako mu je otac bio uvjerljivo najveći oslonac u svim godinama karijere i da sigurno ne bi dosegnuo takve nogometne visine bez njega.
Najveći dio karijere Messi je proveo u Barceloni. Potom je igrao za PSG, a od 2023. godine je član Inter Miamija. S reprezentacijom Argentine je osvojio naslov svjetskog prvaka prije četiri godine, dok je ovog ljeta u finalu SP-a poražen od Španjolske.
U 207 utakmica za Argentinu je postigao 125 pogodaka te je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti svoje reprezentacije.
Dobio je puno poruka podrške od svojih suigrača i rivala na terenu, a javio se i Luka Modrić.
"Mucha fuerza", napisao je Luka s emotikonom sklopljenih dlanova u molitvi, a prevedeno i prilagođeno bi to bilo 'drži se'.