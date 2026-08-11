Alvarez odbio trenirati jer želi u Barcelonu: Klub mu je poručio da se primi posla

DOBIO PO PRSTIMA /

Kad Barcelona pokuca na vrata, onda nastaje pomutnja. Situacija u Atletico Madridu zato je daleko je od idile. 26-godišnji napadač Julian Alvarez poručio je klubu da nema namjeru trenirati jer sljedeći trening koji želi odraditi je onaj s momčadi prvaka iz Katalonije.

Trakavica oko Argentinca povlači se još od kraja sezone kada je Atletico poručio Barceloni - transfer može, ali za pola milijarde eura. Kako prenosi španjolski AS čelnici kluba su poručili Alvarezu da se ispriča i da se primi posla. Simeonovim pripremama trebao bi se priključiti sutra.