FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBIO PO PRSTIMA /

Alvarez odbio trenirati jer želi u Barcelonu: Klub mu je poručio da se primi posla

Kad Barcelona pokuca na vrata, onda nastaje pomutnja. Situacija u Atletico Madridu zato je daleko je od idile. 26-godišnji napadač Julian Alvarez poručio je klubu da nema namjeru trenirati jer sljedeći trening koji želi odraditi je onaj s momčadi prvaka iz Katalonije.

Trakavica oko Argentinca povlači se još od kraja sezone kada je Atletico poručio Barceloni - transfer može, ali za pola milijarde eura. Kako prenosi španjolski AS čelnici kluba su poručili Alvarezu da se ispriča i da se primi posla. Simeonovim pripremama trebao bi se priključiti sutra.

VOYO logo
11.8.2026.
21:57
Sportski.net
Julian AlvarezBarcelonaAteltico Madrid
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa