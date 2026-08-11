Dinamo od Lige prvaka dijeli posljednja prepreka, a u igri je iznos od kojeg boli glava

Dinamo je protiv Kauno Žalgirisa odradio gotovo besprijekoran posao. Nakon uvjerljive pobjede od 5:0 na Maksimiru, uzvrat u Litvi pretvorio se u rutinsko odrađivanje posla, a momčad Željka Sopića nije uspjela ozbiljnije ugroziti prolazak hrvatskog prvaka.

Nakon što je preskočio Thun i Kauno Žalgiris, Dinamo će u doigravanju za ulazak u Ligu prvaka igrati protiv norveškog Vikinga iz Stavangera. Osim velikog sportskog uloga, dvoboj donosi i golemu financijsku razliku.

Zagrebački klub dosad je od europskog puta zaradio približno deset milijuna eura. Ako ispadne od Vikinga, plasirat će se u ligašku fazu Europske lige i dobiti dodatnih 4,31 milijun eura, čime bi ukupna zarada narasla na približno 14,5 milijuna eura.

Prolazak u Ligu prvaka donio bi znatno bogatiju nagradu. Svaki od 36 sudionika ligaške faze elitnog europskog natjecanja dobiva početnih 18,62 milijuna eura. Kada se tome pribroji dosadašnja zarada, Dinamo bi ulaskom u Ligu prvaka osigurao približno 28,7 milijuna eura.

Početna zarada tako bi bila gotovo dvostruko veća nego u slučaju nastupa u Europskoj ligi. Tu priča ne završava jer klubove očekuju i dodatne nagrade, koje su u Ligi prvaka također osjetno izdašnije.

Novac se dodatno raspodjeljuje na temelju televizijskih prava, desetogodišnjeg koeficijenta, osvojenih bodova u ligaškoj fazi i konačnog plasmana na ljestvici.

Najbolju sliku mogućeg financijskog dobitka pruža sezona 2024./25., kada je Dinamo posljednji put igrao u Ligi prvaka. Zagrebački klub tada je u elitnom natjecanju zaradio 39,71 milijun eura. Kada se tome pribroji približno deset milijuna eura iz kvalifikacija, ukupna zarada iznosila je gotovo 50 milijuna eura.

Može li Dinamo ponovno dosegnuti takve brojke, bit će poznato nakon dvoboja s Vikingom. Posljednja prepreka dijeli ga od europske elite, ali i od zarade koja bi maksimirsku blagajnu mogla napuniti desecima milijuna eura.