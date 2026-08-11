Dinamo na dalekom gostovanju ide po potvrdu dominacije: Stigao je iznenađujući sastav

Druga utakmica trećeg pretkola LP 0 Kauno Žalgiris : 0 Dinamo

Sastavi

Kauno Žalgiris: Mikelionis - Konatar, Lekiatas, Tolordava, Moutachy - Baldassarra, Slivka - Kreković, Benchaib, Burba - Oliveira

Dinamo: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Mišić, Stojković, Kačavenda - Oršić, Lisica, Beljo

Uživo

17.50 - Leon Kreković je u prvoj postavi Žalgirisa. Ivan Fiolić i Anthony Kalik su na klupi.

17.45 - Trener Mario Kovačević ipak nije previše dirao sastav, Mihu Zajca zamijenio je Lukas Kačavenda, ostalo su sve prvotimci.

Prvih XI danas 💪 pic.twitter.com/1qzWrLd7q1 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 11, 2026

- Utakmica počinje u 19 sati. Glavni sudac utakmice je Talijan Davide Massa.

Najava

Dinamo u Kaunasu brani veliku prednost iz Maksimira od 5-0 protiv Žalgirisa u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Modri su u prvoj utakmici u Zagrebu pokazali da su puno kvalitetnija momčad i već su prije uzvrata napravili veliki korak prema doigravanju za Ligu prvaka.

Modre tamo čeka norveški Viking, a prije toga će odraditi ovo gostovanje u Litvi i pokušat će doći i do druge pobjede. Trener Dinama Mario Kovačević najavio je ozbiljan pristup i snažan sastav, iako bi priliku trebali dobiti i pojedini igrači koji su dosad imali manju minutažu.

"Vjerujem da smo prebrodili određene probleme koje smo imali i svakodnevno radimo kako bismo bili bolji. Stalno ponavljam da ćemo napredovati kako utakmice budu prolazile. Očekujem da i u uzvratu budemo na razini kojoj težimo. Nećemo razmišljati o rezultatu prve utakmice, nego želimo ponovno odigrati dobro i pobijediti. Jedino nas to zanima", poručio je Kovačević.

Već u petak Dinamo očekuje utakmica protiv Rudeša u domaćem prvenstvu, a onda utorak i prva utakmica protiv Vikinga u borbi za Ligu prvaka.