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Dinamo večeras po Europu: Kovačević sprema nekoliko iznenađenja

Dinamo večeras po Europu: Kovačević sprema nekoliko iznenađenja
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Promjena bi moglo biti i u napadu

11.8.2026.
9:55
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
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Dinamo večeras od 19 sati u Kaunasu igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Nakon prve utakmice "modri" žele odraditi posao do kraja i osigurati europsku jesen.

Momčad Marija Kovačevića već razmišlja i nekoliko koraka unaprijed. U slučaju prolaska, Dinamo bi u play-offu igrao protiv norveškog Vikinga, dok je raspored u domaćem prvenstvu također gust.

Zbog toga se očekuju određene promjene u početnoj postavi. Kovačević bi trebao krenuti s najjačim sastavom, ali tijekom susreta pružiti odmor nekim važnim igračima.

Posebna je situacija s Mihom Zajcem. Dinamov dokapetan mogao bi ostati na klupi zbog kartona, budući da bi novi žuti značio suspenziju za potencijalne utakmice protiv Vikinga.

Njegovo mjesto u veznom redu trebao bi zauzeti Lukas Kačavenda, koji je već zabijao protiv Thuna i Kauna.

Promjena bi moglo biti i u napadu. Mislav Oršić ponovno bi trebao dobiti prednost ispred Arbera Hoxhe, dok bi u vrhu napada trebao krenuti Beljo.

Mogući sastav Dinama (4-3-3):

Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof – Mišić, Stojković, Kačavenda – Lisica, Beljo, Oršić.

DinamožalgirisMario Kovačević
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