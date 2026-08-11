Preminuo najstariji hrvatski nogometni sudac: Više od pola stoljeća proveo na terenu

Prošlog tjedna nas je u 90. godini života zauvijek napustio najstariji hrvatski nogometni sudac Boris Sinovčić.

Sinovčić je ostao poznat po velikoj ljubavi prema suđenju, ali i kao elitni sudac bivše države. Počeo je suditi 1965. i od tada je napredovao sve od mlađih kategorija do Prve savezne lige, gdje je 1979. bio dio splitske trojke koja je sudila veliki derbi između Crvene zvezde i Partizana. Nakon toga se zbog godina spuštao natrag niz "ljestvicu", da bi posljednjih godina sudio veteranima i u mlađim kategorijama.

Sinovčić je nastavio suditi i nakon 77. rođendana, a sveukupno je na travnjacima proveo više od 55 godina.