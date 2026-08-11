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Preminuo najstariji hrvatski nogometni sudac: Više od pola stoljeća proveo na terenu

Preminuo najstariji hrvatski nogometni sudac: Više od pola stoljeća proveo na terenu
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Foto: Zoonar/hen-foto, Zoonar GmbH/Alamy/Profimedia

Kruna karijere bila je utakmica Crvene zvezde i Partizana 1979. godine

11.8.2026.
11:25
Sportski.net
Zoonar/hen-foto, Zoonar GmbH/Alamy/Profimedia
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Prošlog tjedna nas je u 90. godini života zauvijek napustio najstariji hrvatski nogometni sudac Boris Sinovčić.

Sinovčić je ostao poznat po velikoj ljubavi prema suđenju, ali i kao elitni sudac bivše države. Počeo je suditi 1965. i od tada je napredovao sve od mlađih kategorija do Prve savezne lige, gdje je 1979. bio dio splitske trojke koja je sudila veliki derbi između Crvene zvezde i Partizana. Nakon toga se zbog godina spuštao natrag niz "ljestvicu", da bi posljednjih godina sudio veteranima i u mlađim kategorijama.

Sinovčić je nastavio suditi i nakon 77. rođendana, a sveukupno je na travnjacima proveo više od 55 godina.

Nogometni Sudac
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