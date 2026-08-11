Vušković otkrio gdje bi volio igrati: 'Tamo je način života sličan kao u Hrvatskoj'

Luka Vušković ovog je ljeta stigao u Brighton iz Tottenhama u transferu vrijednom 58 milijuna eura s bonusima. Nakon debija protiv Rome, koji je Brighton dobio 3:0, hrvatski stoper razgovarao je s novinarima i otkrio nekoliko zanimljivih detalja.

Iako se veseli igranju u Premier ligi, Vušković priznaje da to nije bio njegov najveći nogometni san.

„Naravno, to je najbolja liga na svijetu i više sam nego sretan što ću uskoro odigrati prvu utakmicu“, rekao je, a potom otkrio gdje bi jednog dana volio zaigrati.

„Možda u Španjolskoj jer je tamošnji način života najsličniji životu u Hrvatskoj.“

Vušković je govorio i o tetovažama na lijevoj ruci. Većina ih je posvećena obitelji i važnim životnim datumima, ali jedna posebno privlači pažnju, tetovaža Poljuda.

„To je prvi stadion na kojem sam igrao i moj omiljeni stadion“, otkrio je.

Ipak, nije propustio ni prokomentirati stanje splitskog stadiona.

„Pomalo se raspada. Treba ga malo obnoviti, ali stvarno je lijep“, zaključio je Vušković.