Vušković otkrio gdje bi volio igrati: 'Tamo je način života sličan kao u Hrvatskoj'
Nije propustio ni prokomentirati stanje splitskog stadiona
Luka Vušković ovog je ljeta stigao u Brighton iz Tottenhama u transferu vrijednom 58 milijuna eura s bonusima. Nakon debija protiv Rome, koji je Brighton dobio 3:0, hrvatski stoper razgovarao je s novinarima i otkrio nekoliko zanimljivih detalja.
Iako se veseli igranju u Premier ligi, Vušković priznaje da to nije bio njegov najveći nogometni san.
„Naravno, to je najbolja liga na svijetu i više sam nego sretan što ću uskoro odigrati prvu utakmicu“, rekao je, a potom otkrio gdje bi jednog dana volio zaigrati.
„Možda u Španjolskoj jer je tamošnji način života najsličniji životu u Hrvatskoj.“
Vušković je govorio i o tetovažama na lijevoj ruci. Većina ih je posvećena obitelji i važnim životnim datumima, ali jedna posebno privlači pažnju, tetovaža Poljuda.
„To je prvi stadion na kojem sam igrao i moj omiljeni stadion“, otkrio je.
Ipak, nije propustio ni prokomentirati stanje splitskog stadiona.
„Pomalo se raspada. Treba ga malo obnoviti, ali stvarno je lijep“, zaključio je Vušković.