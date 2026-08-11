Velikan iz susjedstva grca u dugovima: Pogledajte u čemu im golman brani

Olimpija Ljubljana, jedan od dva najveća slovenska kluba, nalazi se u velikim problemima, možda i najvećim od ranih 2000-ih kada je klub morao biti ugašen.

Naime, Olimpija je u prva četiri kola slovenskog prvenstva upisala samo jednu pobjedu te se trenutno nalazi na devetom mjestu prvenstvene tablice, a dodatni motiv za brigu daje i stanje s financijama. Naime, u Ljubljani je tolika neimaština da je vratar kluba Matevž Vidovšek u subotnjem derbiju protiv Celja (0-1) branio u majici za trening jer nije imao rezervni dres, budući da ga Puma nije dostavila klubu zbog navodnih dugova.

Foto: 24ur.com/David Valant

A ako je siva trening-majica Vidovšeka na utakmici u Celju bila simbol kaosa oko Olimpije, predstava na terenu bila je samo nastavak prilično očajne večeri Ljubljančana, piše 24ur.com. Zmajevi su protiv snažno izmijenjenog Celja djelovali bezidejno, sporo i potpuno bezopasno, a trener Jugoslav Trenčovski nakon zasluženog poraza nije uljepšavao stvari rekavši:

"Igramo blijedo, igramo očajno."

Cijela situacija dolazi u trenutku kada vlada sukob između Olimpije i njezinih navijača koji su nezadovoljni stanjem u klubu. U Celju su najvatreniji od njih, Green Dragonsi, došli s maskama klauna na licu i jasno dali do znanja što misle o vodstvu kluba, poručivši kako "cirkus se seli u Celje".

Na tribini su navijači zeleno-bijelih nastavili po svojem te su, nakon što su na prošloj utakmici svoju kritiku vodstva izrazili prikazom predsjednika kluba Adama Deliusa kao klauna, ovog puta u središnji plan stavili direktora kluba, Osječanina Igora Barišića.

Foto: 24ur.com/David Valant

To je samo dio problematike oko slovenskog velikana, ali i slovenskog nogometa, budući da je prošle sezone velikih problema imao i drugi velikan – Domžale, koje su na kraju i ugašene.