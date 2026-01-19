Gasi se dvostruki prvak iz susjedstva!? Dali su nogometu brojna imena

Tužna vijest danas je prodrmala slovenski nogomet. Dvostruki prvak za koji su igrale brojne zvijezde poput Senijada Ibričića i Samira Handanovića, Domžale, morat će staviti ključ u bravu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako izvještava EkipaSN, španjolski ulagači su nakon temeljitog pregleda stanja u nedjelju navečer poručili da ipak neće uložiti u klub, čime je potpisana sudbina kluba iz susjedstva. Razlog propasti pregovora navodno je katastrofalno financijsko stanje, koje je očito još lošije nego što je u početku bilo prikazano, pa je investitor procijenio da je rizik prevelik.

Slovensko prvenstvo će se tako, kako se čini, krajem siječnja nastaviti s devet momčadi umjesto deset, a Slovenija ostati bez bitnog kluba.

„To nije dobro ni za slovenski nogomet ni za prvu slovensku nogometnu ligu da klub odustane usred sezone, ali se, nažalost, to događalo i drugdje. Nadam se da će se situacija urediti barem toliko da Domžale odigraju sezonu do kraja, no to ne mogu ni jamčiti ni tvrditi“, rekao je u prosincu u emisiji Pod prečko predsjednik Nogometnog saveza Slovenije Radenko Mijatović, prenosi RTV Slovenija.

Domžale, koje je od rujna, kada su nakon sedam kola u Prvoj ligi bile još bez boda, vodio Tonči Žlogar, nalazile su se na dnu ljestvice Prve lige nakon završetka jesenskog dijela prvenstva, odnosno nakon 18 odigranih kola, s 12 bodova, čime će, izgleda, završiti i svoje postojanje. Tužan kraj za klub koji je slovenskom (i regionalnom) nogometu dao toliko velikih imena.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines uoči dvoboja Hrvatske i Nizozemske porazgovarala s Tinom Lučinom