Znate li što je 'delta' i zašto je ključna u Formuli 1?

Gledatelji Formule 1 često čuju komentatore kako s napetošću u glasu izgovaraju riječ "delta" dok jedan bolid lovi drugi ili vozač pokušava postaviti najbrži krug kvalifikacija. Iako zvuči kao složen tehnički pojam, delta je zapravo srce modernog utrkivanja, nevidljivi metronom koji diktira strategiju, brzinu i na kraju, ishod prvenstva.

To nije samo brojka na ekranu, već ključni alat koji vozačima omogućuje kiruršku preciznost, a inženjerima podatke potrebne za pobjedu u sportu koji se odlučuje u tisućinkama sekunde.

Što je zapravo delta vrijeme?

U svojoj suštini, delta vrijeme je vrlo jednostavan koncept: predstavlja vremensku razliku između dva mjerenja. U Formuli 1, ta se razlika najčešće odnosi na usporedbu trenutnog kruga vozača s nekim referentnim vremenom. To referentno vrijeme može biti njegov vlastiti najbolji krug, najbrži krug sesije koji drži konkurent ili ciljano vrijeme koje je postavio tim.

Vozači ove informacije vide u stvarnom vremenu na zaslonu svog upravljača. Sustav im pruža trenutačnu povratnu informaciju, obično vizualiziranu bojama. Ako je delta negativna i obojena zeleno, na primjer -0.250s, to znači da je vozač za četvrtinu sekunde brži od referentnog kruga. S druge strane, ako je delta pozitivna i obojena crveno, vozač zna da gubi vrijeme. Ova neprestana komunikacija između bolida i vozača omogućuje mu da trenutačno prilagodi svoju vožnju, mijenjajući točke kočenja, brzinu u zavojima ili način na koji koristi hibridnu energiju kako bi nadoknadio izgubljeno ili povećao stečenu prednost.

Kirurška preciznost u lovu na startnu poziciju

Nigdje važnost delte ne dolazi do izražaja kao u kvalifikacijama. U borbi za najbolju startnu poziciju, gdje stotinke sekunde dijele heroje od ostatka poretka, delta postaje vozačev najbolji prijatelj i najstroži kritičar. Tijekom brzog kruga, vozač na zaslonu prati kako se delta mijenja iz zavoja u zavoj. To mu daje precizan uvid u to gdje je brži, a gdje sporiji u odnosu na svoj prethodni najbolji pokušaj.

Ako je nakon prva dva sektora delta značajno u plusu, vozač i tim mogu donijeti odluku da odustanu od kruga i vrate se u boks kako bi sačuvali gume i gorivo za novi pokušaj. Suprotno tome, ako je delta u zelenom, to je znak da treba nastaviti pritiskati do cilja. Na taj način, kvalifikacijski krug nije samo vožnja na slijepo, već precizno kalibriran napor temeljen na konkretnim podacima.

Delta kao temelj trkaće strategije

Tijekom utrke, uloga delte se širi s praćenja jednog kruga na kompleksno strateško planiranje. Timovi neprestano prate deltu između svog vozača i konkurenata ispred i iza njega. Ovaj podatak je ključan za donošenje odluka o odlascima u boks. Jedan od najvažnijih koncepata je takozvana "pit delta" ili "delta zaustavljanja u boksu". To je procijenjeno ukupno vrijeme koje vozač izgubi ulaskom u boks, zamjenom guma i povratkom na stazu, što na većini staza iznosi između dvadeset i dvadeset pet sekundi.

Ako vozač ima prednost (deltu) veću od te vrijednosti u odnosu na vozača iza sebe, tim zna da može sigurno obaviti zaustavljanje bez gubitka pozicije. Upravo na temelju tih izračuna timovi se odlučuju za strategije poput "undercuta", gdje ulaze u boks ranije kako bi iskoristili nove gume za brže krugove, ili "overcuta", gdje ostaju dulje na stazi. Praćenje delte također pomaže inženjerima da procijene razinu degradacije guma i savjetuju vozača kada treba pojačati tempo, a kada čuvati opremu.

Očuvanje poretka u neutraliziranim uvjetima

Posebnu ulogu delta ima tijekom perioda virtualnog sigurnosnog automobila (VSC), sustava uvedenog nakon tragične nesreće Julesa Bianchija kako bi se povećala sigurnost. Kada je VSC na snazi, ne izlazi fizički sigurnosni automobil na stazu, već svi vozači moraju usporiti na unaprijed određeno referentno vrijeme, otprilike trideset posto sporije od trkaćeg tempa.

Direkcija utrke postavlja VSC deltu, a zadatak vozača je da svoju osobnu deltu drže konstantno u "plusu", odnosno da budu sporiji od zadanog limita. Sustav provjerava njihovu brzinu u nizu kratkih mini-sektora kako bi se spriječilo da vozači ubrzavaju i usporavaju te tako stječu nepravednu prednost. Ako vozačeva delta postane negativna, odnosno ako vozi prebrzo, riskira kaznu. Na ovaj način VSC održava postojeće razmake među vozačima i osigurava sigurne uvjete za suce na stazi, a da pritom minimalno utječe na tijek utrke.

U svijetu gdje se pobjede i porazi mjere treptajem oka, delta vrijeme pretvara sirovu brzinu u znanost. Ona je puls Formule 1, jezik kojim vozači i timovi komuniciraju s granicama mogućeg i neprestano pomiču ljestvicu performansi. Bez razumijevanja delte, nemoguće je u potpunosti shvatiti fascinantnu taktičku igru koja se krije iza svake utrke.

POGLEDAJTE VIDEO: Paola Markek gostovala je u Maksanovom korneru: Evo što je rekla o očekivanju o novoj F1 sezoni