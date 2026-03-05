Jedna sasvim posebna izložba okupila zvijezde: Pogledajte tko je sve podržao akciju

Izložba "178 Lica solidarnosti" održava se u Tvornici kulture, a mnoge poznate osobe iz svijeta kulture, sporta i javnog života okupile su se kako bi podržale ovu dobrotvornu inicijativu. Fotografije poznatih lica, snimljene u crno-bijeloj tehnici, prikazuju iskrenost i emociju, bez glamura, a sav prihod od prodaje bit će usmjeren za pomoć djeci iz SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Izložba je zamišljena kao jednodnevni događaj, a osim same izložbe, pokrenuta je i online aukcija putem koje posjetitelji mogu kupiti fotografije i time direktno podržati djecu. Za sudjelovanje u donaciji nije potrebno kupiti fotografiju, već je moguće donirati putem službene stranice projekta.

Među poznatim osobama koje su se odazvale i podržale ovu akciju nalaze se Severina, Zoran Šprajc, Darko Rundek, Goran Bogdan, Damir Martinović Mrle i mnogi drugi. Iako su svi sudionici poznata lica, izložba je zapravo posvećena važnosti zajedništva, empatije i brige za djecu koja su u potrebi.

Pogledajte tko je sve došao u Tvornicu kulture podržati humanitarnu akciju.