Vlasnik Gorice kupuje velikana iz susjedstva?

Vlasnik HNK Gorice Ilija Karamatić navodno želi proširiti svoje nogometno carstvo. Nakon što je od Nenada Črnka kupio Goricu, hrvatski poduzetnik sada želi kupiti i klub iz susjedne Slovenije, navode slovenski mediji, a prenosi Germanijak.

Prema tom hrvatskom portalu, Karamatić bi ušao u vlasničku strukturu Olimpije – jednog od dva najveća slovenska kluba. "Karamatić je proteklog vikenda boravio u Ljubljani, gdje je na stadionu Stožice pratio prvenstvenu utakmicu između Olimpije i Aluminija. U društvu mu je bio Boštjan Blažinčič, bivši funkcionar Olimpije koji danas radi kao sportski direktor u Gorici“, piše Germanijak.

Isti portal navodi kako je Karamatić već želio kupiti klub iz Slovenije – Koper, ali tada je posao propao. Karamatiću u prilog ide i vijest da je trenutačni vlasnik Olimpije, Adam Delius, navodno spreman prodati klub.

