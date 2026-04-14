Vlasnik Gorice kupuje velikana iz susjedstva?

Isti portal navodi kako je Karamatić već želio kupiti klub iz Slovenije – Koper

14.4.2026.
16:38
Sportski.net
Vlasnik HNK Gorice Ilija Karamatić navodno želi proširiti svoje nogometno carstvo. Nakon što je od Nenada Črnka kupio Goricu, hrvatski poduzetnik sada želi kupiti i klub iz susjedne Slovenije, navode slovenski mediji, a prenosi Germanijak.

Prema tom hrvatskom portalu, Karamatić bi ušao u vlasničku strukturu Olimpije – jednog od dva najveća slovenska kluba. "Karamatić je proteklog vikenda boravio u Ljubljani, gdje je na stadionu Stožice pratio prvenstvenu utakmicu između Olimpije i Aluminija. U društvu mu je bio Boštjan Blažinčič, bivši funkcionar Olimpije koji danas radi kao sportski direktor u Gorici“, piše Germanijak.

Isti portal navodi kako je Karamatić već želio kupiti klub iz Slovenije – Koper, ali tada je posao propao. Karamatiću u prilog ide i vijest da je trenutačni vlasnik Olimpije, Adam Delius, navodno spreman prodati klub.

Olimpija LjubljanaIlija KaramatićGorica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
