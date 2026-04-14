Odvratni komentari ruske legende na prvu trenericu u ligama petice: 'Da se skine u donje rublje'

Nogometnim svijetom odjeknula je vijest kako će Marie-Louise Eta biti glavna trenerica Uniona iz Berlina do kraja sezone. Njemica je odradila prvi trening s momčadi, a na klupi Uniona će debitirati u subotu, kad će u Berlinu gostovati predzadnji Wolfsburg.

Postavljanje trenerice Eta na to mjesto nije prošlo bez seksističkih komentara. Ipak, jedno je kada se to komentira na društvenim mrežama, a drugo je kada te komentare u javnost plasira jedno eminentno nogometno ime kakvo je Aleksandar Mostovoj. Bivši nogometaš koji je 50 puta nastupio za rusku reprezentaciju i postigao 10 golova.

"Ovo je jednostavno smiješno, potpuno apsurdno. Samo se pitam tko sve ovo radi? Iskrivljuju nogomet. Što žena ima tražiti muškom nogometu? U početku sam mislio da se netko šali, ali stvarno se dogodilo. Uzimaju prvu osobu koju vide, nema sumnje", počeo je Mostovoj pa nastavio s neprihvatljivim komentarima.

"Da se meni ovo dogodilo, nikada ne bih gledao ovu momčad kako igra. Bila bi dobra samo kad bi ušla u svlačionicu u donjem rublju kako bi motivirala svoje igrače. Ali ovo je čista reklama i nečiji neuspjeli eksperiment", kazao je Mostovoj, prenosi sport24.ru.

Mostovoj je igrao za moskovski Spartak, Benficu, Strasbourg, Celtu Vigo i druge. Mostovoj je više puta izrazio kako bi htio biti trener, ali nikada nije položio za UEFA-inu licencu. Možda iz toga proizlazi njegova gorčina prema uspješnijoj kolegici. Komentari su svakako nedopustivi.

