Nenad Bjelica o prvoj trenerici u Bundesligi: 'Educirana je, bombardiraju me zbog nje'

Union Berlin ispisao je povijest, a Josip Juranović dobio novu trenericu. Marie-Louise Eta postala je prva žena na čelu jedne momčadi u Bundesligi i prva trenerica u Ligama petice. Tko je žena o kojoj danas govori cijeli svijet - objasnio nam je njezin nekadašnji šef - Nenad Bjelica. S njim je razgovarala Ines Goda Forjan.

Marie-Louise Eta - trenerica čije je ime u jednom danu obišlo svijet. Jer Union Berlin napravio je ono što se drugi prvoligaši u najjačim europskim ligama još nisu usudili - na klupu je postavio ženu koja u rukama ima ostanak kuba u Bundesligi.

"Svi se međusobno dobro poznajemo. Već je surađivala s mnogima ovdje i više nema potrebe dodatno pokazivati smjer. Ona sve to poznaje: stadion, atmosferu, ljude i, prije svega, kako sam već rekao, igrače", kazao je Horst Heldt, sportski direktor Union Berlina.

Bivša je nogometašica, ima 34 godine i Uefinu FIFA PRO licencu. Do sada je u klubu vodila žensku U-19 ekipu, a prije dvije godine bila je dio stožera Nenada Bjelice.

"Pet mjeseci smo zajedno radili, ona je vrlo educirana trenerica. Vrlo je radna, vrlo je profesionalna. Mi smo imali jednu jako, jako korektnu suradnju. Bila je vrlo poštena u radu, sudjelovala je u kreiranju treninga, u svim raspravama i diskusijama oko ekipe tako da ja sam njezine sugestije uvažavao kao i od svakog drugog pomoćnika", kazao je Nenad Bjelica.

Klupu je preuzela od Steffena Baumgarta kojem je presudio subotnji 3:1 poraz od zadnje momčadi Bundeslige - Heidenheima.

Pet kola prije kraja njemačkog prvenstva, Union Berlin je 11. na ljestvici i samo je sedam bodova udaljen od opasne zone. I svi se pitaju kako će se u tom spašavanju snaći Eta?

'Vjerujem da će osigurati prvoligaški status'

"Može vratiti samopouzdanje igrača, mirnoću ekipe i mislim da ona može biti prava osoba za to", priča Bjelica.

Ekspresno je postala hit. Jer ovakav potez je revolucionaran.

"Javio sam joj da me bombardiraju mediji zbog nje. Zvali su me ljudi iz Italije, Francuske, iz Hrvatske, iz Njemačke, naravno. I svi pitaju za nju. Drago mi je u svakom slučaju da je dobila ovu šansu i nadam se da će ju iskoristiti".

No na društvenim mrežama njezino imenovanje već je popraćeno kritikama. I porukama da nije prikladna za taj posao jer je žena. Union Berlin ekspresno je svima poručio: To je seksizam!

"Da li se jedna žena može nametnuti grupi od 25 muškaraca - to će vrijeme pokazati. Ja joj želim u svakom slučaju svu sreću svijeta zato što je stvarno jedna jako, jako dobra i korektna osoba, kvalitetna trenerica i vjerujem da će u ovih pet utakmica osigurati prvoligaški status Union Berlina", zaključio je Bjelica.

Prva žena na poziciji rezerviranoj za muškarce - u Bundesligi će debitirati u subotu protiv Wolfsburga. I neka joj je sretno!

