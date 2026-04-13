Drama u drugom razredu! Rudeš svom silom grabi prema HNL-u: 'Dat ćemo sve za ulazak'

U drugom rangu hrvatskog nogometa zahuktava se borba za naslov. Trenutačno vodeći Rudeš ima dva boda više od Sesveta. Lider prvenstva u svojim redovima ima nekolicinu legenda prvoligaških travnjaka, a nakon što smo bili u Sesvetama, danas je u Rudešu bio Maro Miljanić.

Pod budnim okom bivšeg reprezentativca Alena Peternaca, nogometaši Rudeša love povratak u među elitu.

Ovaj 54-godišnji Zagrepčanin je pet godina bio pomoćnik u Dinamu, zatim je radio u BiH, gdje je vodio Igman, a u Rudešu je dobio prvi samostalni trenerski angažman u Hrvatskoj. I sada klub sa zapada Zagreba vodi prema HNL-u.

"Živimo za to. Žive igrači, žive treneri, živi uprava i stvarno smo kao jedna familija i svatko daje svoj maksimalni doprinos. Fali još malo, dat ćemo sve za taj ulazak u prvu ligu."

I dok Peternac upute daje uz aut liniju, njegova produžena ruka na terenu je iskusni Ivan Tomečak. U karijeri je nosio dresove Rijeke, Dinama i Lokomotive u kojima je upisao više od 200 nastupa.

"Mislim da su svi dečki koji su ovdje dovoljno kvalitetni i da se svakako mogu nositi sa svime što nas čeka u prvoj ligi."

A dok Tomečak gospodari desnom stranom terena, u sredini igru vodi ni manje ni više nego Xavi. Doduše, ovaj je Portugalac i nije igrao u Barceloni, ali je zato u manje od jedne sezone uspio pohvatati konce hrvatskog jezika.

Uskoro i Lovrić

"Dobar dan. Ja razumijem malo hrvatski i u tri godine ja govorim "how do you say better?" Bolje. Bolje. Svi u klubu su me dobro prihvatili. Na početku me bilo malo strah jer nisam poznavao zemlju, ali od prvog dana svi su bili jako dobri prema meni."

Za sam finiš sezone, Rudeš bi mogao dobiti veliko pojačanje. Još prošlog ljeta u klub je stiglo dobro poznato lice s HNL travnjaka – Kristijan Lovrić. No, zbog operacije Ahilove tetive, u plavom dresu još nije upisao nijedan nastup.

"Znamo što je u hrvatskom nogometu Kristijan Lovrić. Čekamo ga i vidjet ćemo. Ne možemo dati neke analize hoće li biti ili neće. Sve ovisi o njemu i njegovoj ozljedi. Nadamo se povratku."

Do kraja sezone ostalo je sedam kola, a Rudeš Sesvetama bježi dva boda. Vodećem dvojcu prijete i Cibalia i Dugopolje, a prema višem rangu ići će ona momčad koja će moći izdržati pritisak hrvatskog championshipa.

