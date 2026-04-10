Pogledajte tko se sve oprostio od Srećka Bogdana: Na sprovodu i lica koja dugo nismo vidjeli

Srećko Bogdan preminuo je u četvrtak u 69. godini života, a od legendarnog dinamovca oprostile su se brojne legende iz nogometnog svijeta.

Pokopan je u petak na gradskom groblju u Murskom Središću, a prije posljednjeg ispraćaja, u Centru za kulturu Rudar Mursko Središće održana je komemoracija u spomen na međimursku nogometnu legendu.

Na komemoraciji su se okupila brojna poznata nogometna imena, nekadašnji Bogdanovi suigrači, suradnici, kolege i svi oni koji su željeli odati počas njegovoj ljudskoj i nogometnoj veličini. Bili su tu, uz međimurskog župana Matiju Posavca te njegove zamjenike Maria Medveda i Elvisa Kralja, kao i gradonačelnika Murskog Središća Dražena Srpaka, viši savjetnik predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić, predsjednik MNS-a Kristijan Antolović, čuveni nogometaši Drago Vabec, Marko Mlinarić, Stjepan Deverić, Ivan Cvjetković, Džemal Mustedanagić i drugi, poznati treneri Branko Ivanković i Ilija Lončarević te mnogi drugi koji su Čečija voljeli i cijenili.

Zorislav Srebrić izrazio je sućut obitelji i svima okupljenima u ime Hrvatskog nogometnog saveza i GNK Dinamo Zagreb:

"Srećko je bio sjajan dečko i svi ćemo trajno pamtiti njegov nogometni put i nastupe u dresu hrvatske reprezentacije. Bio je vrckast, komunikativan i druželjubiv i nikada se nije ljutio. Fantastičan mentor mladima koji je svoje znanje ugradio i u početak karijere Luke Modrića. Duboko ćemo ga nositi u našim mislima i sjećanjima zbog svega čime je zadužio hrvatski nogomet", istaknuo je Srebrić.

Svi okupljeni mogli su se upisati u Knjigu žalosti, a pogreb je održan u popodnevnim satima na gradskom groblju.

Prema informacijama službene stranice Dinama, Bogdan je odigrao 304 službene utakmice za zagrebački klub, a kad se pribroje prijateljski dvoboji, imao je čak 595 nastupa. Iz Dinama je otišao u njemački Karlsruher, za koji je igrao od 1985. do 1993. godine.

Bio je reprezentativac bivše Jugoslavije, za koju je odigrao 11 utakmica. Odigrao je i dvije utakmice za reprezentaciju Hrvatske u njezinim počecima, protiv Rumunjske 1990. i protiv Slovenije 1991., postigavši jedan pogodak.

Po završetku igračke karijere bio je trener, a vodio je nekoliko hrvatskih klubova: Inter Zaprešić, Segestu, Međimurje i Savski Marof.