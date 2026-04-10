Posljednji ispraćaj Vlatka Cvrtile na Mirogoju: Od omiljenog profesora oprostili se brojni političari i kolege

Na zagrebačkom groblju Mirogoj održan je posljednji ispraćaj prof. dr. Vlatka Cvrtile, istaknutog stručnjaka za geopolitiku i sigurnost te bivšeg dekana Fakulteta političkih znanosti i rektora Sveučilišta VERN.

Od istaknutog stručnjaka oprostili su se članovi obitelji, kolege, prijatelji, ali i brojne osobe iz javnog života.

Cvrtila je preminuo u 61. godini nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje, a komplikacije su nažalost završile smrtnim ishodom. Vijest o njegovoj smrti potresla je akademsku i političku javnost, a brojni su se od njega oprostili i na komemoraciji koja je održana u četvrtak u Lisinskom.