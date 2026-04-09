Suze i nevjerica u Lisinskom, od Cvrtile se oprostio i ministar: 'Vlatko je znao - sve i uvijek'

“Vlatko će znati” - rečenica kojom su ga mnogi opisivali sažima život i rad Vlatka Cvrtile, stručnjaka za međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost te rektora VERN-a preminulog u 61. godini, od kojeg su se kolege i prijatelji oprostili u četvrtak u Lisinskom.

Vlatko Cvrtila bio je sigurnosni i međunarodni stručnjak, akademik, komentator geopolitičkih događaja i vanjsko-političkih odnosa, dekan, rektor i profesor koji se prema studentima, kolegama i prijateljima odnosio s “odmjerenošću i strpljenjem” dok je humorom rješavao “polemike koje su bile njegov način komunikacije”.

Bio je i “prirodni lider” koji autoritet nije nametao, te je ostavio snažan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici. Privatno je bio golfer, motociklist, kuhar i poznavatelj vina - čovjek širokih interesa, “pun strasti, ali nikad nadmetanja”, čega su se govornici komemoracije, i dalje u nevjerici zbog gubitka, prisjetili.

POGLEDAJTE VIDEO Komemoracija za Vlatka Cvrtilu

'Cjepivo protiv ega'

“Mi smo se 60-ih cijepili, dobili smo Di-Te-Per. Ali Vlatku su u cjepivo dodali ono ekstremno rijetko i dragocjeno - cjepivo protiv ega”, kazao je njegov prethodnik na VERN-u i bivši ministar znanosti Vedran Mornar. Dodao je kako je Cvrtila možda bio “inženjer u nekoj od prošlih inkarnacija jer je znanje koje je imao teško steći za jednoga života”.

“Zagorci bi rekli ‘fala kaj si bio znami’. Ja ću samo reći hvala na svemu što si učinio za VERN”, poručio je Mornar.

U ime prijatelja govorio je Jakov Radošević, istaknuvši kako je imao privilegiju poznavati Cvrtilu kroz rasprave koje su “trajale dulje nego što su planirali i završavale tamo gdje nismo ni ja ni on očekivali”.

“Mi nismo, ali Vlatko je znao - sve i uvijek. Bio je prirodni lider, ne nametanjem nego primjerom, s razumijevanjem za teme od svakodnevnih sitnica do velikih pitanja svijeta”, rekao je.

Prisjetio se i njegove staloženosti, naglasivši kako je u napetijim raspravama znao “kratkim, duhovitim opaskama” izmijeniti čitav prostor i “vratiti ravnotežu među ljude”, pa bi rasprave “pronašle sigurnu luku”.

Podsjetio je i na njegovu snažnu povezanost sa Zagorjem, točnije Cerjem Jesenjskim gdje je rođen 1965. “Nosio ga je u govoru, humoru i mislima - Zagorje uvijek i svugdje”, rekao je.

Stručnjak koji je spajao teoriju i praksu

Prodekanica Fakulteta političkih znanosti Marta Zorko istaknula je njegov pedagoški dar: “Imao je rijetku vještinu životnog mentora – znao je koliko pomoći treba dati, a da student uspije sam”, naglasivši njegovu znatiželju i nesebično dijeljenje znanja.

“Čovjek koji je s nevjerojatnom lakoćom spajao akademsku dubinu s praktičnim potrebama struke. Bio je arhitekt modernog pristupa korporativnoj sigurnosti u Hrvatskoj”, kazao je Alen Ostojić, čelnik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, opisujući ga kao osobu “neizmjerne topline” i “zarazno vedrog duha”.

“Ovo je čisti nadrealizam, da Vlatka više nema”, rekao je osnivač VERN-a Branko Štefanović, istaknuvši njegovu “smionost” u prelasku iz stabilne akademske karijere u “nesigurnu” ulogu dekana tada privatnog veleučilišta. U dva mandata uspio je VERN dovesti do statusa sveučilišta.

Počast su mu odali i članovi hrvatske golferske zajednice, istaknuvši da je njegov pristup na terenu bio poput njega samog: “Precizan, nenametljiv i pun ohrabrenja. Bio je istinski bečki dječarac - odmjerena i obrazovana duša koja je svojim ponašanjem postavljala standarde svima”.

Cvrtila je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je bio i dekan, a studentima je predavao o sigurnosnim i međunarodnim odnosima. Bio je rektor VERN-a u tri mandata, savjetnik predsjednice Republike i Vlade te član niza nacionalnih i međunarodnih tijela iz područja sigurnosti.

Autor je brojnih znanstvenih radova i prepoznat komentator međunarodnih odnosa.