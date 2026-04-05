Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od najcjenjenijih geopolitičkih stručnjaka

Prof. Vlatko Cvrtila, staknuti hrvatski stručnjak za sigurnost i međunarodne odnose, preminuo je u nedjelju, 5. travnja.

Rođen je 9. srpnja 1965. u Cerju Jesenjskom, Krapina.

Bio je dekan (2008.–2010.) i prodekan (2004.–2005.) Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, od 2013. dekan Veleučilišta VERN, a od 2017. rektor Sveučilišta VERN. Od 2015. do 2019. predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola RH.

Od 2003. do 2004. predsjednik Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi, od 2005. do 2008. savjetnik predsjednika RH za obranu, od 2009. do 2011. savjetnik predsjednice Vlade RH za nacionalnu sigurnost i obranu, od 2012. do 2015. vanjski član Odbora za obranu Hrvatskoga sabora, od 2016. do 2020. član Vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice RH.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje se specijalizirao za područja obrane, nacionalne sigurnosti i međunarodnih odnosa.

Njegovo područje istraživanja su bile sigurnosne studije i upravljanje sigurnosnim sektorom.

U intervjuu za Svijet sigurnosti, lani je rekao: "Nije tajna da volim predavati i raditi sa studentima. Tijekom moje karijere imao sam priliku raditi i druge poslove izvan obrazovne institucije, ali sam uvijek održavao predavanja jer sam, prije svega, profesor i osoba koja voli dijeliti znanje sa studentima. Biti na čelu jedna progresivne i inovativne obrazovne ustanove kako što je Sveučilište VERN veliki je izazov, ali i zadovoljstvo postignućima. I jedna i druga uloga ispunjavaju me na različite načine, pa ne bih mogao jasno odrediti što mi je draže."

U javnosti je bio iznimno cijenjen zbog svojih geopolitičkih analiza u kojima je kroz lako razumljiv jezik pojašnjavao kompleksne geopolitičke situacije, dajući pojašnjenja i pozadinu zbivanja.