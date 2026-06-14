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SLAVI ROĐENDAN /

U 80 godina tri braka, petero djece i 11 unučadi: Ovo su legendarna izdanja Donalda Trumpa

U 80 godina tri braka, petero djece i 11 unučadi: Ovo su legendarna izdanja Donalda Trumpa
Foto: Seth Poppel/Zuma Press/Profimedia
Rođen 14. lipnja 1946. u Queensu, Donald je bio četvrto od petero djece Freda Trumpa, uspješnog graditelja nekretnina čiji je otac Friedrich 1885. emigrirao iz njemačkog Kallstadta, i Mary Anne MacLeod, koja je 1930. stigla iz siromašne škotske regije.
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Donald Trump slavi 80. rođendan kao američki predsjednik i član moćne obiteljske dinastije.

Rođen u Queensu 1946., preuzeo je očevu tvrtku i izgradio luksuzno poslovno carstvo, od Trump Towera do kasina, te postao globalno poznat kroz reality show "The Apprentice". Privatno je bio u tri braka i ima petero djece, koja su sudjelovala u njegovom poslovnom i političkom životu. 

Kako se mijenjao i kako je izgledao na vrhuncu svoje karijere pogledajte u galeriji. 

14.6.2026.
7:12
Hot.hr
-/Everett/Profimedia
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