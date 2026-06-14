U 80 godina tri braka, petero djece i 11 unučadi: Ovo su legendarna izdanja Donalda Trumpa

Donald Trump slavi 80. rođendan kao američki predsjednik i član moćne obiteljske dinastije.

Rođen u Queensu 1946., preuzeo je očevu tvrtku i izgradio luksuzno poslovno carstvo, od Trump Towera do kasina, te postao globalno poznat kroz reality show "The Apprentice". Privatno je bio u tri braka i ima petero djece, koja su sudjelovala u njegovom poslovnom i političkom životu.

Kako se mijenjao i kako je izgledao na vrhuncu svoje karijere pogledajte u galeriji.