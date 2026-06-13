U Lisinskom održan koncert partizanske pjesme: Među gostima poznata lica, evo tko se pojavio

Povodom Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe (NOB) u Hrvatskoj, u subotu je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan koncert partizanskih pjesama u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske te Grada Zagreba.

U glazbenom programu nastupili su Mješoviti zbor Lira, Zbor Prosvjeta i Zbor Praksa, koji su izveli niz poznatih partizanskih i antifašističkih pjesama. Među izvedbama našle su se skladbe poput „U šumama i gorama“, „Crveni makovi“, „Internacionala“, „Bella ciao“, „Marjane, Marjane“, „Bilećanka“ i „Pjesma slobode“.

Koncertu su prisustvovali brojni građani, kao i predstavnici političkog i javnog života. Među uzvanicima bili su saborska zastupnica Dalija Orešković, bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin te glumac i saborski zastupnik Vilim Matula.

Događanje je održano uoči Dana antifašističke borbe, državnog praznika koji se u Hrvatskoj obilježava 22. lipnja.