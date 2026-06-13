Više od tisuću sudionika i kenijski trijumf obilježili veliku utrku

Više od 1000 trkača i trkačica u petak je protrčalo kroz Karlovac na 14. utrci Karlovačkog cenera, piše KAportal.

U glavnoj utrci slavio je Antonio Ivančić iz Atletskog kluba Maratonjare iz Kutine, koji je stazu dugu 10 kilometara (kroz tri kruga) prošao za 35 minuta i 13 sekundi te tako osvojio prvo mjesto u muškoj i ukupnoj konkurenciji. Iza njega bio je Mladen Pevac s 11 sekundi zaostatka, a treće mjesto osvojio je Slovenac Gregor Laj, koji je ciljem protrčao četiri sekunde iza Pevca.

Ovaj trojac poprilično je odmakao svima ostalima jer je već četvrtoplasirani zaostao punu minutu za Slovencem.

Kod žena je vrlo uvjerljivo slavila Slovenka Nina Težak s vremenom 37:34, koja je bila više od minute brža od drugoplasirane sunarodnjakinje Eme Žibert. Na trećem mjestu bila je i prva hrvatska natjecateljica, Martina Horvat iz Atletskog kluba Svetice iz Zagreba.

Osim glavne utrke održana je i elitna utrka, a u obje kategorije zlato ide u Keniju. U muškoj kategoriji slavio je Lengen Lolkurraru, koji je kroz cilj prošao s vremenom 29:47, dok je na drugom mjestu sa 13 sekundi zaostatka bio Slovenac Blaž Medved. Treći je bio još jedan Kenijac, Nixon Kiprotich Kirwa, piše kaportal.net.hr.

Pobjednica ženske utrke također dolazi iz Kenije – to je Ronah Nyaboke Nyabochoa, koja je s vremenom 34:44 zaista uvjerljivo pobijedila, zauzevši ukupno jedanaesto mjesto u utrci. Na drugom je mjestu s minutom i 15 sekundi zaostatka završila Etiopljanka Betelhem Derbush Tenaw, dok je treće mjesto pripalo hrvatskoj predstavnici Tei Faber iz zaprešićkog AK Fit.

Kao i svake godine, nadmetale su se i tročlane štafete, i to u sve četiri moguće kombinacije, a tu je uvjerljivi pobjednik muška štafeta Noćna 10ka Zagreb, koja je zapravo i prva prošla ciljem (i prije pojedinačnih pobjednika) u vremenu 31:06, u sastavu Ante Živković, Danijel Peček i Jan Mačković.

U muškoj konkurenciji druga je bila štafeta Infinum 7, koja je punih četiri i pol minute zaostala za zaista dominantnim i iskusnim pobjednicima, a treća je bila štafeta karlovačkog Taekwondo kluba Prana, za koju su trčali Aleks Dakić, Jakov Žilić i Karlo Bošnjak.

U ženskim štafetama najbrže su bile Fit cure iz Zaprešića u sastavu Vanja Nezirović, Helena Gleđa i Tea Faber, koja je nakon osvajanja izvrsnog trećeg mjesta u elitnoj utrci odradila i svoju štafetnu dionicu.