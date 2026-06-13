Neslužbena himna reprezentacije BiH postala hit koji je oduševio i BBC

Neslužbena himna reprezentacije Bosne i Hercegovine, "I am from Bosnia, take me to America", postala je hit koji se sluša u svakom kutku svijeta.

Pjesma Dubioze Kolektiv ponovno je postala popularna nakon što su se "Zmajevi" kvalificirali na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku pa je Dubioza morala izdati novu verziju. Koliko je pjesma popularna govori i činjenica da je dospjela do BBC-ja, koji je napisao kako je "izuzetno zarazna".

Dodajemo kako je reprezentacija BiH u svojoj prvoj utakmici na ovom Svjetskom prvenstvu odigrala 1-1 protiv domaćina Kanade.