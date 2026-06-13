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POKORILA SVIJET /

Neslužbena himna reprezentacije BiH postala hit koji je oduševio i BBC

Neslužbena himna reprezentacije BiH postala hit koji je oduševio i BBC
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Koliko je pjesma popularna govori i činjenica da je dospjela do BBC-ja, koji je napisao kako je "izuzetno zarazna"

13.6.2026.
9:21
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
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Neslužbena himna reprezentacije Bosne i Hercegovine, "I am from Bosnia, take me to America", postala je hit koji se sluša u svakom kutku svijeta.

Pjesma Dubioze Kolektiv ponovno je postala popularna nakon što su se "Zmajevi" kvalificirali na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku pa je Dubioza morala izdati novu verziju. Koliko je pjesma popularna govori i činjenica da je dospjela do BBC-ja, koji je napisao kako je "izuzetno zarazna".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Match of the Day (@bbcfootball)

Dodajemo kako je reprezentacija BiH u svojoj prvoj utakmici na ovom Svjetskom prvenstvu odigrala 1-1 protiv domaćina Kanade.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Dubioza KolektivNogometna Reprezentacija Bih
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