Panjkota zapjevao ‘I am from Bosnia take me to America. Utakmice BiH gledat će se i kod nas!'

PRIPREME ZA PRVENSTVO /

RTL-ov reporter Petar Panjkota na zagrebačkom je trgu zapjevao ‘I am from Bosnia take me to America. Utakmice BiH gledat će se i kod nas!'. Neslužbena himna reprezentacije BiH sutra će se zasigurno oriti na utakmici protiv Kanade u Torontu, ali i u Zagrebu. Kako doznaje RTL Direkt, u 21 sat na glavnom će zagrebačkom trgu biti organiziran prijenos Zmajeva.

Kako zvuči Panjkotino pjevanje, poslušajte u videu.