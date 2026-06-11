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PRIPREME ZA PRVENSTVO /

Panjkota zapjevao ‘I am from Bosnia take me to America. Utakmice BiH gledat će se i kod nas!'

RTL-ov reporter Petar Panjkota na zagrebačkom je trgu zapjevao ‘I am from Bosnia take me to America. Utakmice BiH gledat će se i kod nas!'. Neslužbena himna reprezentacije BiH sutra će se zasigurno oriti na utakmici protiv Kanade u Torontu, ali i u Zagrebu. Kako doznaje RTL Direkt, u 21 sat na glavnom će zagrebačkom trgu biti organiziran prijenos Zmajeva.

Kako zvuči Panjkotino pjevanje, poslušajte u videu. 

 

 

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11.6.2026.
23:24
RTL Direkt
Petar PanjkotaBihZmajeviDubioza Kolektiv
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