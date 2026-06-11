Državna tajnica potresla HSLS zbog odlaska na gej pridea: 'Idealno bi bilo da biti gej u Hrvatskoj nije tema'

Svađe, drame, ostavke, raskol, hitne sjednice sve se to događa u stranci HSLS zato što je jedna članica otišla na gay pride.

Nevenka Lastrić Đurić, inače državna tajnica u MUP-u, pojavila se na Zagreb Prideu odjevena u hrvatski dres, i izazvala kaos.

Potpredsjednik stranke Mirko Budiša, koji s Draženom Budišom nije u rodu, jako liberalno ju je napao da promovira vrijednosti primjerenije ljevici, i da HSLS nije daska za ljevičarske eksperimente, niti platforma za radikalni aktivizam.

Predsjednik stranke Dario Hrebak stao je u njezinu obranu, i poručio da je zaštita manjinskih prava dio identiteta HSLS-a. Onda je jedna članica predsjedništva podržala Budišu i dala ostavku, a sazvana je i hitna sjednica predsjedništva.

I tako je nekoć jaka stranka, koja danas ima samo dva saborska zastupnika, ali dio je vladajuće većine, ponovno postala tema u svim medijima, o HSLS-u se odjednom pišu kolumne i vode rasprave. A sve zbog jedne članice, koja je svoju priču odlučila ispričati samo za Direkt.

Jeste li očekivali da će vaš odlazak na Zagreb Pride izazvati baš ovakve reakcije?

Ma naravno da ne, zapravo nema tu nikakve bure. Ja bih rekla da je povorka ponosa jedna klasična liberalna tema jer zadire u srž liberalnog principa, a to je sloboda pojedinca, da bude ono što želi, da voli koga želi, bez straha, bez srama i bez ikakve zadrške. To je poanta.

Dosta neliberalno vam je odgovorio Budiša, koji vam je odbrusio, tužio Vas za samopromociju, za ljevičarske eksperimente. Kako mu odgovarate na to?

Ma nema potrebe za nekim javnim odgovorima. Ja bih rekla da svi imamo pravo na svoja različita razmišljanja. Naravno, postoji vrijeme, mjesto i način za isticanje takvih razmišljanja. To su unutarstranačka tijela. To je i predsjednik Hrebak jasno istaknuo. Mislim da je tu jako bitno istaknuti tu temeljnu razliku između ljevice i liberalizma, ako mi dopustite. A to je da ljevičar, odnosno bilo tko tko s lijeve strane spektra dolazi, brani grupu uz pomoć države, a liberal brani pojedinca od države. To je jako bitna distinkcija. Dakle, povorka ponosa, sloboda pojedinca, to nije lijeva tema, to nije desna tema, to je liberalna tema.

Zanima me što to onda govori o HSLS-u. Vidjeli smo da je Đurđa Adlešič bila na prvom Gay Prideu prije 24 godine, 2002. kao predsjednica HSLS-a. Premotajmo na danas, je li onda Hrvatska socijalno-liberalna stranka liberalna ili je ipak konzervativna?

Izgledam li ja vama ili djelujem kao netko iz konzervativne stranke?

Pa vi možda ne, ali ovi drugi koji su se pobunili. Sad smo vidjeli i ostavke i svakakve drame.

Hrvatska socijalno-liberalna stranka je temeljna i stožerna liberalna stranka. U njoj, naravno, postoji prostor za različita razmišljanja. To i je ljepota nje. Ona okuplja, ona ne razdvaja. I HSLS kao takav je i od početka vrlo jasno i antitotalitaran i ljudsko-pravaški.

Zanima me, s obzirom na ovaj primjer s Đurđom Adlešič koji sam navela, je li onda Hrvatska postala danas konzervativnija nego što je bila?

Ne bih ja išla u te generalizacije, je li nešto konzervativnije ili nije. U konačnici, nije konzervativizam nešto nužno loše. Tradicija je dobra, tradiciju treba njegovati. Ja mislim da konzervativizam kao takav, ako uzmete ono najbolje iz njega i ono najbolje s lijeve strane spektra, dobijete onu zlatnu sredinu, a to je politički centar i to je najbolje od svega, a to je i HSLS.

Rekli ste: 'Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje'. To ste izjavili na Prideu nakon svih ovih reakcija, nakon što se na vas obrušio potpredsjednik stranke. Mislite li i dalje tako?

Apsolutno, još i više sad to mislim, da je Hrvatska dovoljno velika i dovoljno zrela za sve svoje boje. Tko ima problem s tom rečenicom, mislim da treba javnosti objasniti zašto ima problem.

Malo sam gledala danas što radite na društvenim mrežama. Vidjela sam da ste objavljivali video u kojem ste komentirali da se u Hrvatskoj gej parovi ne ljube na javnim mjestima. Pitali ste se zašto je tako. Kako biste onda ocijenili odnos Hrvata prema LGBT zajednici?

Idealno bi bilo da biti gej u Hrvatskoj zapravo uopće ne bi trebala biti tema. To bi bila naša idealna situacija. Idealna situacija bi bila kada specijalci i interventna ne bi trebali subotom toliko čuvati Gej Pride. Mislim da kada bi se to dogodilo, da bismo mogli reći da smo napredovali kao društvo. Mislim da LGBT populacija definitivno i dalje danas ima izazove. Ali moramo priznati, nismo u istoj situaciji kao i 2002., kojom prilikom bih ovdje htjela čestitati svima onima koji su izašli 2002. na povorku ponosa, a posebice, naravno, članovima HSLS-a.

Ali opet, ako kažete i sami da se danas ne ljube gej osobe na cesti, onda se nije jako puno promijenilo.

Mislim da je to stvar pojedinca. Neki pojedinci su možda više hrabriji od drugih. Mislim da se u tim mikrosituacijama upravo tu stvara razlika među ljudima.

Nije vam zapravo ovo prvi put da ste se u javnosti na neki način istaknuli sa svojim stavovima. Čuli smo Vas prije nekoliko mjeseci - dosta ste bili kritični prema Josipu Dabri kad je pjevao ustašku pjesmu.

Nema tu se što dalje reći, to je završena tema. Mislim da treba jasno reći da bilo koji totalitarni režim i veličanje ustaškog režima, veličanje komunističkog režima, su neprihvatljivi u današnjem društvu. To trebaju biti ne-teme jer Hrvatska mora ići dalje. Mislim da svaka kritika koju sam izrekla u tom slučaju i dalje stoji.

Što kažete na molitelje na trgovima?

Molitelji imaju pravo biti tamo. To je legitiman i legalno prijavljen prosvjed. Ja nemam ništa protiv toga. To što se ja ne slažem s porukama koje oni odašilju, to je drugi par rukava.

Ne slažete se, dakle, s tom porukom?

Ne, ne slažem se s porukom, ali apsolutno ne osporavam njihovo pravo da budu tamo.

Koji je vaš stav o legalizaciji prostitucije, legalizaciji lakih droga i jeste li zbog toga isto naišli na neki otpor stranačkih kolega?

Mislim da nisam naišla na nekakav otpor niti ovdje. Ovdje je bila riječ o reakciji jednog pojedinca. Što se tiče prostitucije, vrlo jasno imate konzervativnije vlade koje su donijele zakone o prostituciji. Prostitucija je tu oduvijek. Nećemo dopustiti nekim svodnicima i švercerima zapravo da nam diktiraju uvjete. Mislim da tu država treba biti jasna. Treba apsolutno, po meni, promijeniti to. Ako ništa drugo, uvesti švedski model gdje se prostitutke prestaju kažnjavati.

Što se tiče legalizacije lakih droga?

Apsolutno. Legalizacija marihuane je jedna od, po meni, isto tako jednih ne-tema. Nećemo, naravno, sad ići u neke razmjere što i kako u detalje jer nemamo dovoljno vremena. Ali definitivno je to nešto što bi trebalo postati normalno.

Hoće li sad vaši stranački kolege nakon ovih istupa reći: 'Aha, ovo su lijevi stavovi, a ne liberalni'?

Mislim da sam dosta jasno razložila razliku između liberalizma i ljevice. I ponavljam, nije to stranka, to je pojedinac.

Ima li sve ovo što se sada događa veze s unutarstranačkim izborima u HSLS-u i znači li to da ćete se kandidirati za mjesto predsjednice?

Pa ja ne bih prejudicirala, mislim da treba stati na loptu. Unutarstranački izbori u HSLS-u su krajem iduće godine. Predsjednik Hrebak uživa podršku u stranci i mislim da se svi trebamo zapravo malo tu zaustaviti. Što se tiče same kandidature, ja ništa ne isključujem u životu, pa tako ni to.

Danas je počelo Svjetsko prvenstvo u nogometu, poznato je da igrate nogomet, da ste nogometna navijačica, pa me zanima, hoćete gledati utakmice? Gdje ćete gledati utakmice? Imate neku prognozu, favorita?

Pa navijat ću svakako, osim za Hrvatsku, naravno, i za Bosnu i Hercegovinu, a utakmicu Hrvatska-Engleska ću gledati kod britanskog veleposlanika koji taj dan slavi Kraljevski dan.

Možda bude svađa onda, ili?

Nikada.