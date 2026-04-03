Mladi Slavonac uzgajao marihuanu, ali policajce je šokiralo nešto drugo

Virovitičko-podravski policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad mladićem (24) iz Orahovice kojeg sumnjiče da je u svojoj kući stvorio uvjete za profesionalni uvjet marihuane.

Kažu da je koristio uređaje za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka da osigura optimalne uvjete za rast konoplje, koju je sadio, zalijevao i prihranjivao kako bi ju preprodao na nedozvoljenom tržištu-

Policija je uz pomoć psa za otkrivanje droga u srijedu pretresla njegov dom, a imala je što za vidjeti.

Foto: PU virovitičko-podravska

Foto: PU virovitičko-podravska

Našli i oružje

Pronašli su 21 biljku cannabis sativa visine od 63 do 122 centimetara, tri originalna pakiranja s ukupno 17 sjemenki konoplje te kompletnu opremu za uzgoj - ventilatore, ventilacijske cijevi, filtere za zrak, grijalice, odvlaživač, rasvjetna tijela i uređaj za vakuumiranje, prenosi SiB. Oduzeli su mu i dvije precizne vage i drobilicu s tragovima biljne mase.

Uz to su pronašli i nesvakidašnje oružje. Riječ je o pištolju ručne izrade oblikovan tako da nalikuje penkalu, s 49 komada streljiva. Zbog toga je zaradio dodatnu kaznenu prijavu za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon dovršetka dovršetka kriminalističkog istraživanja, mladić je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu slijedi mu i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja.

