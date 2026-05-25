Policija zaustavila Talijana na A1. Kad su mu otvorili hladnjaču imali su što za vidjeti, pogledajte fotografije

Lička policija privela je 44-godišnjeg talijanskog državljanina osumnjičenog trgovinu morskim ježincima te krivotvorenje isprave.

"Policijski službenici Postaje prometne policije Perušić su u petak, 22. svibnja 2026. godine u 18,40 sati na autocesti A-1, čvor Perušić zaustavili teretno vozilo talijanskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 44-godišnji talijanski državljanin, a koji je u tovarnom sanduku/hladnjači prevozio nekoliko stotina kilograma morskih ježinaca.

Foto: PU LIČKO-SENJSKA

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem Policijske postaje Gospić utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je 44-godišnji talijanski državljanin počinio kaznena djela trgovanje divljim vrstama i krivotvorenje isprave", stoji u priopćenju policije.

Prevozio gotovo 800 kilograma ježinaca

Policija navodi da je osumnjičeni 22. svibnja 2026. godine u teretnom vozilu prevozio 793,9 kilograma hridinskih ježinaca za koje nije imao pravovaljanu dokumentaciju.

Naime, policijskim službenicima je predočio tovarni list za koji je utvrđeno da je krivotvoren, kao i deklaracija na plastičnim posudama u kojima su se nalazili ježinci.

Ježinci su privremeno oduzeti, a protiv osumnjičenog će biti podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.