Policija zaustavila Talijana na A1. Kad su mu otvorili hladnjaču imali su što za vidjeti, pogledajte fotografije
Utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je 44-godišnji talijanski državljanin počinio kaznena djela trgovanje divljim vrstama i krivotvorenje isprave
Lička policija privela je 44-godišnjeg talijanskog državljanina osumnjičenog trgovinu morskim ježincima te krivotvorenje isprave.
"Policijski službenici Postaje prometne policije Perušić su u petak, 22. svibnja 2026. godine u 18,40 sati na autocesti A-1, čvor Perušić zaustavili teretno vozilo talijanskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 44-godišnji talijanski državljanin, a koji je u tovarnom sanduku/hladnjači prevozio nekoliko stotina kilograma morskih ježinaca.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem Policijske postaje Gospić utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je 44-godišnji talijanski državljanin počinio kaznena djela trgovanje divljim vrstama i krivotvorenje isprave", stoji u priopćenju policije.
Prevozio gotovo 800 kilograma ježinaca
Policija navodi da je osumnjičeni 22. svibnja 2026. godine u teretnom vozilu prevozio 793,9 kilograma hridinskih ježinaca za koje nije imao pravovaljanu dokumentaciju.
Naime, policijskim službenicima je predočio tovarni list za koji je utvrđeno da je krivotvoren, kao i deklaracija na plastičnim posudama u kojima su se nalazili ježinci.
Ježinci su privremeno oduzeti, a protiv osumnjičenog će biti podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.