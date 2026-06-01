Orban ne bira sredstva, traje velika bitka za prevlast: Susjedi pred vratima ustavne krize?

Predsjednik Mađarske Tamás Sulyok odgovorio je premijeru Peteru Magyaru na poziv da odstupi s dužnosti. U videu objavljenom na Facebooku Sulyok je objavio da "dostojanstvo dužnosti šefa države zahtijeva od njega da ostane nepokolebljiv".

"Poštovanje zakona zahtijeva nepokolebljivost, odanost domovini i poštovanje nacije. Moja zakletva me podjednako veže za cijeli mađarski politički narod, i većinu i manjinu", napisao je aktualni predsjednik i dodao kako će "nastaviti obnašati svoju dužnost predsjednika Republike i koristiti svoje ovlasti navedene u Ustavu i zakonima".

Isto je ponovio na sastanku s Magyarom u ponedjeljak ujutro, nakon čega je mađarski premijer najavio da to neće zaustaviti smjenu predsjednika.

Podsjetimo, Magyar je pozvao Sulyoka da odstupi, optužujući ga da ne predstavlja nacionalno jedinstvo o važnim pitanjima i da služi interesima Orbana i njegove vlade "Ako mađarski predsjednik Tamás Sulyok ne podnese ostavku, vlada će pokrenuti pravni postupak za njegov odlazak s dužnosti", rekao je premijer Peter Magyar u ponedjeljak nakon sastanka s predsjednikom, prenose novinske agencije.

Ustavne promjene na pomolu

"Stranka Tisza izmijenit će ustav ako predsjednik Tamas Sulyok ne podnese ostavku na svoju dužnost", rekao je Magyar ispred Šandorove palače, predsjedničke rezidencije u ponedjeljak, prenosi državna novinska agencija MTI.

Od uvjerljive pobjede u travnju na parlamentarnim izborima, Magyar je više puta pozivao Sulyoka da podnese ostavku, podsjeća Reuters.

Ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, rekao je Magyar, ali je poručio da će "u interesu zaštite ureda predsjednika i preostalog ugleda te funkcije" Tisza odabrati alternativu i promijeniti ustav.

"U interesu Mađarske je da institucija predsjednika republike ponovno vrati svoj ugled koji je posljednjih godina bio narušen šutnjom, pasivnošću i neprihvatljivim odlukama", rekao je premijer.

"Rekao sam predsjedniku da ću, ako ne podnese dobrovoljnu ostavku, danas obavijestiti zastupnički klub Tisze o njegovoj odluci i bez odgode ćemo pokrenuti potrebne postupke", dodao je Magyar. Mađarski premijer pojasnio je da će se predložene ustavne promjene odnositi na sve dužnosnike čiju je smjenu pokrenuo.

Oporbeni Fidesz reagirao je na Magyarovu najavu promjene ustava u priopćenju poslanom novinskoj agenciji MTI. "Predsjednici republika se samo u diktaturama smjenjuju nasiljem, ucjenom ili prijetnjama", navodi Fidesz.

"Nezakoniti ultimatum Petra Magyara je ustavno ništavan. S ljudskog gledišta je jadan i smiješan", naveo je Fidesz i prozvao premijera da snosi političku i kaznenu odgovornost "za svoje nasilno ponašanje koje prijeti mađarskoj demokraciji i državnom poretku", navode iz stranke bivšeg premijera Viktora Orbana.