Magyar zaprijetio ustavnim promjenama ako predsjednik ne podnese ostavku

Ako mađarski predsjednik Tamás Sulyok ne podnese ostavku, vlada će pokrenuti pravni postupak za njegov odlazak s dužnosti, rekao je premijer Peter Magyar u ponedjeljak nakon sastanka s predsjednikom, prenose novinske agencije.

"Stranka Tisza izmijenit će ustav ako predsjednik Tamas Sulyok ne podnese ostavku na svoju dužnost", rekao je premijer Peter Magyar ispred Šandorove palače, predsjedničke rezidencije u ponedjeljak, prenosi državna novinska agencija MTI.

Od uvjerljive pobjede u travnju na parlamentarnim izborima, Magyar je više puta pozivao Sulyoka da podnese ostavku, podsjeća Reuters.

Ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, rekao je Magyar, ali je poručio da će "u interesu zaštite ureda predsjednika i preostalog ugleda te funkcije" Tisza odabrati alternativu i promijeniti ustav.

"U interesu Mađarske je da institucija predsjednika republike ponovno vrati svoj ugled koji je posljednjih godina bio narušen šutnjom, pasivnošću i neprihvatljivim odlukama", rekao je premijer.

"Rekao sam predsjedniku da ću, ako ne podnese dobrovoljnu ostavku, danas obavijestiti zastupnički klub Tisze o njegovoj odluci i bez odgode ćemo pokrenuti potrebne postupke", dodao je Magyar. Mađarski premijer pojasnio je da će se predložene ustavne promjene odnositi na sve dužnosnike čiju je smjenu pokrenuo.

Oporbeni Fidesz reagirao je na Magyarovu najavu promjene ustava u priopćenju poslanom novinskoj agenciji MTI.

"Predsjednici republika se samo u diktaturama smjenjuju nasiljem, ucjenom ili prijetnjama", navodi Fidesz.

"Nezakoniti ultimatum Petra Magyara je ustavno ništavan. S ljudskog gledišta je jadan i smiješan", naveo je Fidesz i prozvao premijera da snosi političku i kaznenu odgovornost "za svoje nasilno ponašanje koje prijeti mađarskoj demokraciji i državnom poretku".

Oporba je pozvala ministricu pravosuđa Martu Gorog, koja je bila u pratnji premijera na razgovorima s predsjednikom, da se sjeti da je obećala "izgraditi državu u kojoj moć zakona osigurava jedinstvene standarde za sve (...) ustavnu stabilnost i vladavinu prava".

Mađarska stranka desnog centra Tisza svrgnula je premijera Viktora Orbana uvjerljivom pobjedom na izborima u travnju i obećala smijeniti nekoliko dužnosnika koje je Orban postavio na ključne javne dužnosti u posljednjih 16 godina.

Magyar je pozvao Sulyoka - kojeg su početkom 2024. izabrali zastupnici Orbanove stranke Fidesz - da odstupi, optužujući ga da ne predstavlja nacionalno jedinstvo o važnim pitanjima i da služi interesima Orbana i njegove vlade.

Sulyok je odbio dati ostavku.

Sulyok je prethodno bio predsjednik mađarskog vrhovnog suda, na koju ga je 2016. godine također izabrao Fidesz.

Predsjednik je u Mađarskoj uglavnom ceremonijalna dužnost, ali Sulyok može vratiti zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili proslijediti zakonodavstvo Ustavnom sudu, što potencijalno može usporiti ili blokirati mađarski program reformi.

