Dio navijača likuje jer prijeti odgoda utakmice na Svjetskom prvenstvu: 'Moglo bi nam pomoći'

Nakon što je izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, prijeti odgoda utakmice Francuske i Iraka u skupini I Svjetskog prvenstva u Philadelphiji. Susret je zakazan za 23 sata po srednjoeuropskom vremenu, no meteorološke prognoze ostavljaju mogućnost odgode ili prekida.

Prema najavama, nad područjem stadiona očekuju se grmljavinske oluje, a američki sigurnosni protokoli u takvim situacijama vrlo su strogi. Pravilo nalaže da se utakmica mora odmah prekinuti ako se u radijusu od 13 kilometara od stadiona zabilježi udar munje. Nakon prekida aktivira se odbrojavanje od 30 minuta, koje se resetira svakim novim udarom munje u tom području. Takva pravila već su ranije uzrokovala značajne prekide sportskih događaja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Organizatori su, kako javlja NBC10 Philadelphia, već pripremili plan za scenariju kojem dolazi do nevremena i obavijestili navijače da budu spremni na odgode.

Navijači na stadion ne smiju unositi kišobrane, ali kabanice su dozvoljene, poziva ih se i da redovito prate obavijesti putem FIFA-ine aplikacije.

Vremenski uvjeti mogli bi utjecati na Fan Fest, gdje su se proteklih dana okupile tisuće navijača, Michael DelBene, izvršni producent FIFA Fan Festivala, rekao je da potiče navijače da dođu i u slučaju lošeg vremena.

"Potičemo ljude da dođu čak i ako pada kiša. U slučaju opasnog vremena, jakog vjetra, munja ili nečeg sličnog, evakuirat ćemo lokaciju" rekao je.

Utjecaj na utakmicu

Dio navijača smatra da bi loše vrijeme moglo ići na ruku Iraku, koji u susret ulazi kao autsajder.

"Malo sam zabrinut zbog drugog poluvremena. Izgleda da bi vrijeme moglo biti malo neugodno, ali bit će zabavno, bit će uzbudljivo. To je dobar izjednačavajući faktor. Francuska ima talentiraniju momčad, pa kada imate takve loše uvjete, to bi moglo dati prednost Iračanima.", rekao je francuski navijač Joe Linkhorn, a slično razmišljaju i navijači Iraka:

"Moglo bi nam pomoći, lopta bi mogla biti malo skliska pa oni ne bi mogli igrati te duge lopte iza obrane."