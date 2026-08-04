Skuplji smo i od Švicaraca! Turista manje u kampovima, ali u ovoj oazi noćenje je osam eura

Hrvatski kampovi u lipnju su zabilježili najveći pad broja noćenja, čak 11 posto u odnosu na prošlu godinu. Istodobno analize pokazuju da su među najskupljima u Europi, a cijene su samo u godinu dana porasle oko 12 posto.

Dok su se mnogi pitali gdje su nestali kampisti, u kampu Stoja, smještenom u borovoj šumi uz more i s kapacitetom većim od 2200 gostiju, problema s popunjenošću nema.

"Naš kamp je 97 posto popunjen, a postotak će idućih dana ići samo više, i do 100 posto. Mi nismo imali pad broja noćenja", rekla je direktorica kampa Dolores Dragun.

Iako podaci pokazuju da je njemačkih gostiju sve manje, upravo su Nijemci među najbrojnijima na Stoji. No dio gostiju upozorava da kampiranje više nije povoljno kao nekada.

"Cijena je u redu, ali je visoka, gotovo kao u hotelu. Prošle smo godine putovali po Švicarskoj i Italiji i, kad sam se vratio nakon tri tjedna, usporedio sam troškove s hotelima. Izračunao sam da bi nas hoteli stajali tisuću eura manje", rekao je Frank iz Njemačke.

Hrvatska među najskupljim kamp-destinacijama

Kada se u obzir uzme parcela za kamper za dvije odrasle osobe i dijete, Hrvatska je s prosječnom cijenom od 73 eura dnevno među najskupljim kamp-destinacijama u Europi. U Italiji je prosjek oko 63 eura, u Švicarskoj 61, a u Njemačkoj oko 41 euro. Europski prosjek iznosi približno 49 eura dnevno.

Cijene parcela na Stoji ovise o položaju i opremljenosti.

"Kamp-parcele ovise o poziciji, odnosno jesu li u prvom redu do mora, bliže moru ili u sredini kampa. Opremljene su infrastrukturom, strujom, vodom i odvodom, a imamo i nekoliko parcela koje se opremaju privatnim kupaonicama. Cijene se kreću od 40 do otprilike 70 eura", rekla je Dragun.

Mobilne kućice za najviše šest osoba, ovisno o položaju i blizini mora, mogu stajati i gotovo 400 eura po noćenju. U kampovima s pet zvjezdica Hrvatska je također pri vrhu europske ljestvice. Prosječna cijena iznosi 95 eura dnevno, što je manje jedino od Španjolske, gdje je prosjek 98 eura.

Luksuzni šatori potpuno popunjeni

Ni deset kilometara od Pule nalazi se glamping resort sa 199 luksuznih šatora i kapacitetom od gotovo 600 gostiju. Krajem kolovoza tjedan dana boravka ondje stoji 1675 eura, dok je krajem srpnja na službenoj stranici za jedini preostali raspoloživi šator bila istaknuta cijena od 549 eura po noćenju.

Unatoč visokim cijenama, resort je potpuno popunjen. Najviše gostiju dolazi iz Njemačke, Austrije i Italije, a zatim iz Belgije i Slovenije.

"Svake godine dolazimo ovdje. Sviđa nam se, ima svega za djecu", rekla je Bojana iz Slovenije. Na pitanje je li skupo, kroz smijeh je odgovorila: "Pa nije baš."

Helena i Halid iz Austrije primijetili su da su cijene porasle nakon pandemije.

"Skuplji su nakon korone, čini mi se", rekli su.

Na Fratarskom cijene gotovo simbolične

Potpuno drukčiju priču nudi Fratarski otok, do kojeg se iz pulske Bunarine stiže brodom za pet minuta. Otok ima 19 hektara, dug je oko 600 metara i prima približno 300 šatora, a sva su mjesta popunjena.

Za rezervaciju mjesta tijekom cijele sezone plaća se 70 eura, a zatim još tri eura po osobi i pet eura za šator za svako noćenje. Tako noćenje stoji ukupno osam eura. Povoljne su i cijene hrane, pa hamburger stoji šest eura, pizza deset, a pržene lignje osam eura.

"Nemamo problema s popunjenošću, sve je potpuno popunjeno. Cijene su konkurentne, gotovo simbolične. Cilj je društveni život, Puležani su jako vezani za otok, a imate i ljude koji ondje dolaze od rođenja", rekao je direktor Fratarskog otoka Damir Milanović.

Dodao je da oko 90 posto gostiju čine domaći posjetitelji.

"Ne fale nam turisti, ali bude ovdje Nijemaca i Slovenaca", rekao je Andrej iz Pule.

Tine iz Slovenije kaže da ga na otok privlači sloboda.

"Ovdje je sloboda. Mogu spavati gdje god želim, uzeti šator, zauzeti prostora koliko hoću i biti tamo", rekao je.

Dok su hrvatski kampovi u lipnju bilježili pad, Stoja, Pomer i Fratarski otok trenutačno su puni. Hoće li se taj oporavak vidjeti i u službenim podacima, pokazat će brojke za srpanj.