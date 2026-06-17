Jedna vrsta noćenja u Hrvatskoj daleko skuplja i od Švicarske: Ovakve cijene nema nitko!

Hrvatska se godinama smatrala jednom od najpoželjnijih europskih destinacija za ljubitelje boravka u prirodi, no najnoviji podaci pokazuju kako kampiranje na Jadranu više nije među najpovoljnijima u Europi. Dapače, prema novoj analizi njemačke kamping platforme PiNCAMP, Hrvatska je ove godine izbila na sam vrh ljestvice najskupljih europskih destinacija u svojoj kategoriji, piše Fenix.

Prema istraživanju za 2026. godinu, prosječna cijena noćenja tijekom glavne turističke sezone za dvije odrasle osobe i dijete do deset godina, uz parcelu za kamper ili kamp-prikolicu, u Hrvatskoj iznosi čak 73 eura. Time je Hrvatska prestigla i tradicionalno skupe zemlje poput Švicarske, gdje prosječno noćenje stoji oko 61 euro, dok je u Italiji potrebno izdvojiti oko 63 eura. Podaci pokazuju da su cijene u Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu porasle za približno 12 posto. Veći rast zabilježen je jedino u Španjolskoj, gdje su cijene povećane za 15 posto.

Direktor PiNCAMP-a Uwe Frers ističe kako je glavni razlog poskupljenja snažna međunarodna potražnja koja se susreće s ograničenim kapacitetima u najtraženijim turističkim regijama.

Skuplja je jedino Španjolska

"Posebno u popularnim mediteranskim zemljama visoka međunarodna potražnja susreće se s ograničenim kapacitetima, što rezultira višim cijenama", pojasnio je Frers. Za razliku od Hrvatske i drugih mediteranskih odredišta, znatno povoljnije cijene bilježe zemlje sjeverne Europe. Tako prosječno noćenje u Norveškoj stoji 38 eura, u Švedskoj 40, Njemačkoj 41, Nizozemskoj 43, a u Francuskoj 46 eura.

Posebno visoke cijene bilježe objekti najviše kategorije. U luksuznim kampovima s pet zvjezdica Hrvatska je ponovno među najskupljima u Europi s prosječnom cijenom od 95 eura po noćenju. Skuplja je jedino Španjolska sa 98 eura, dok Italija i Austrija bilježe nešto niže prosjeke. Analiza pokazuje i da lokacija igra ključnu ulogu u formiranju cijena. Kampovi smješteni uz more u Europi su u prosjeku 36 posto skuplji od onih u unutrašnjosti. U Hrvatskoj je ta razlika oko 30 posto, što znači da nekoliko kilometara udaljenosti od obale često može značajno smanjiti troškove odmora.

Stručnjaci savjetuju turistima da za povoljniji odmor biraju predsezonu ili posezonu, kada su cijene znatno niže. U pojedinim slučajevima moguće je uštedjeti i više od 50 posto u odnosu na vrhunac ljetne sezone. Iako se ovakav oblik odmora i dalje često smatra povoljnijom alternativom hotelima i apartmanima, najnoviji podaci pokazuju da Hrvatska više ne nosi epitet jeftine destinacije. Velika popularnost Jadrana i ograničeni smještajni kapaciteti doveli su do toga da su cijene dosegnule razine koje su donedavno bile nezamislive.