Najbolji kampovi u Hrvatskoj: Doznajte gdje se nalaze i što nude?

Doba godišnjih odmora je pred vratima, a ako još niste probali kampiranje, što čekate? Godišnji odmor u kojem se budite okruženi prirodom, na par minuta udaljeni od plaže, bez halabuke hotela i gužve restorana. Iskustvo kampiranja upravo je to što vam treba za pravi odmor, a mi smo izdvojili 10 kampova u Hrvatskoj u kojima ćete uživati.

Najbolji kampovi u Hrvatskoj

Ako volite boraviti u prirodi, zaspati uz zvuk valova i buditi se uz miris borova, kampiranje u Hrvatskoj sigurno će vam sjesti. Bilo da tražite mirnu uvalu, kamp tik uz more ili mobilnu kućicu s terasom za jutarnju kavu – Lijepa Naša ima sve. Kampovi su sve bolje opremljeni, a istovremeno čuvaju onaj opušteni, ljetni štih.

Boutique Camping Bunja, Supetar (otok Brač)

Boutique Camping Bunja nalazi se u neposrednoj blizini prekrasne plaže Babin Laz, na mirnoj lokaciji, a istovremeno blizu svih sadržaja koje nudi Supetar. U ponudi imaju moderno uređene i klimatizirane mobilne kućice s potpuno opremljenom kuhinjom, privatnom kupaonicom i terasom s pogledom na more. Kamp ima bazen, bar, dječje igralište i besplatno privatno parkiralište, a dostupan je i poslovni centar. Gosti mogu uživati u aktivnostima poput vožnje bicikla, ribolova ili ronjenja, a kamp nudi i najam bicikala te uslugu prijevoza od/do zračne luke Brač.

Vita Mia, Pazin (Istra)

Vita Mia je miran kamp smješten u zelenilu istarske unutrašnjosti, idealan za opuštanje u prirodnom okruženju. U ponudi su udobne i potpuno opremljene mobilne kućice s kuhinjom, privatnom kupaonicom i prostranom terasom, a gostima su dostupni i sezonski vanjski bazen, fitness centar, vrt te roštilj. Kamp nudi besplatan WiFi i privatno parkiralište, kao i najam bicikla za istraživanje okolice. Domaćini su poznati po iznimnoj ljubaznosti, a gostima su na raspolaganju i lokalni proizvodi te plaćeni prijevoz do zračne luke Pula.

Living Point Mobile Homes, Mali Lošinj

Smještene u mirnoj uvali među borovima, Living Point Mobile Homes nude savršen spoj udobnosti i prirode — idealno za opuštanje uz more. Svaka moderno uređena mobilna kućica ima prostranu terasu s prekrasnim pogledom na more, potpuno opremljenu kuhinju (uključujući perilicu posuđa i aparat za kavu), privatnu kupaonicu i dnevni boravak s TV-om. Gostima su dostupni restoran, bar, vrt i privatna plaža, a sve se to nalazi na svega nekoliko stepenica od mora. Idealno je mjesto za digitalni detox jer nema WiFi, a popularne atrakcije poput Muzeja Apoksiomena udaljene su samo nekoliko minuta vožnje.

Mobile Homes AZZURRO, Rovinj

Smještene u mirnom kampu nadomak mora i svega 20-ak minuta šetnje do starog grada Rovinja, Mobile Homes AZZURRO savršen su izbor za opušten odmor u prirodi. Kućice su kompaktne, vrlo čiste, opremljene svime potrebnim — od perilice posuđa i mikrovalne pećnice do aparata za kavu i roštilja na terasi. Velika terasa idealna je za doručak na otvorenom ili večernje opuštanje, a parking se nalazi odmah uz kućicu. Gostima je na raspolaganju i najam bicikala, a u blizini se nalaze restoran, trgovina i plaža Porton Biondi. Objekt nudi i besplatan WiFi te privatno parkiralište.

Camp Adriatic Mobile Homes, Primošten

Smješten u blizini plaže Rtić, kamp se nalazi na mirnoj lokaciji okruženoj borovom šumom i kristalno čistim morem. Na raspolaganju su vam moderno uređene mobilne kućice s terasom, potpuno opremljenom kuhinjom, vlastitom kupaonicom i besplatnim WiFi-jem. U sklopu kampa nalaze se restoran, bar i vodeni park, a tu su i dječje igralište te dječji klub za najmlađe goste. Besplatno privatno parkiralište dostupno je svim posjetiteljima, dok su ručnici i posteljina dostupni uz nadoplatu. Kamp nudi idealan spoj udobnosti, prirode i sadržaja za cijelu obitelj.

Floria Glamping Garden, Labin

Smješten u mirnom okruženju Labina, Floria Glamping Garden idealan je za sve koji traže odmor u prirodi uz dašak luksuza. Kamp nudi prostrane i moderno uređene šatore, neki od njih s privatnim bazenom, a svi s vlastitom kupaonicom i terasom. Gosti imaju na raspolaganju sezonski vanjski bazen, roštilj, bar i besplatan WiFi u cijelom objektu. Svako jutro poslužuje se kontinentalni, vegetarijanski ili veganski doručak. Osoblje je izuzetno ljubazno, a kamp je pet-friendly, što ga čini savršenim i za putovanja s kućnim ljubimcima.

Dionis Camping, Zaton

Dionis Camping Zaton smješten je na odličnoj lokaciji u blizini plaže Pliše, idealan za obiteljski odmor i opuštanje. Kamp nudi udoban smještaj u mobilnim kućicama opremljenim klima-uređajem, TV-om, a neke jedinice imaju i kuhinju s modernim aparatima. Gosti mogu uživati u sezonskom vanjskom bazenu, restoranu s raznovrsnim doručkom te dječjem igralištu. Osoblje je poznato po ljubaznosti i pristupačnosti, a kamp nudi i besplatan WiFi te privatno parkiralište. Također je dostupan prijevoz iz/do zračne luke Zadar.

Eurocamp Mobile Homes Kastanija, Novigrad (Istra)

Eurocamp Mobile Homes Kastanija smješten je na izvrsnoj lokaciji blizu plaže Kastanija, idealan za one koji traže udoban i miran odmor uz more. Kamp nudi klimatizirane mobilne kućice s prostorom za sjedenje i blagovaonicom, a u sklopu objekta dostupni su restoran, vrt, terasa i sezonski vanjski bazen. Za obitelji s djecom tu je i dječje igralište, dok gostima stoje na raspolaganju besplatno parkiralište i WiFi. Lokacija je praktična za izlete do Aquaparka Istralandia i povijesne Eufrazijeve bazilike.

Rock Oak Camping, Imotski

Rock Oak Camping smješten je na izvrsnoj lokaciji u blizini prirodnih znamenitosti poput Plavnog jezera (Blue Lake), samo 15 minuta hoda udaljenosti. Kamp je poznat po izuzetnoj čistoći i vrhunskoj usluzi, a gosti posebno ističu ljubaznost domaćina i predivan vrt. U ponudi su udobni drveni smještaji s privatnim hidromasažnim kadama, što kamp čini idealnim za opuštanje i romantične trenutke. Gostima su na raspolaganju besplatno privatno parkiralište, terasa i vrt, dok smještaji sadrže hladnjak i kuhalo za vodu. Sanitarni čvorovi su moderni i besprijekorno čisti. Kamp je dobar izbor za one koji traže spoj prirode, udobnosti i mirnog okruženja, a u blizini su i ostale atrakcije poput Crkve svetog Lovre i Malakološke zbirke.

Camp Panorama, Drage (Istra)

Camp Panorama nudi savršenu kombinaciju prirodne ljepote i udobnosti, smješten je u mirnom okruženju, svega 14 minuta hoda od predivne plaže Dolaške Drage. Kamp je poznat po izvrsnoj lokaciji s panoramskim pogledom na more, čistom i velikom sezonskom vanjskom bazenu te ljubaznim domaćinima koji gostima pružaju odličnu uslugu. Sobe i mobilne kućice su klimatizirane, moderno opremljene s čajnom kuhinjom, blagovaonicom, TV-om i privatnim kupaonicama. Terase nude prekrasan pogled na more, a tu su i sadržaji poput dječjeg igrališta i roštilja, što ovo mjesto čini idealnim za obiteljski odmor. Kamp također nudi besplatno parkiralište, WiFi, te prijevoz iz/do zračne luke Zadar.

