Neke će vas rasplakati, a neke nasmijati: Top fotografije koje su obilježile 2025. godinu!

U doba kada je fake news već otrcana fraza, a fotografija nastala uz pomoć AI-ja toliko prisutna da je često teško razlikovati stvarnost od laži, biti fotoreporter i prenositi događaj iskreno, sirovo, onakav kakav jest, nikad nije bilo važnije.

Puno je tihih trenutaka za koje morate imati oko fotoreportera i novinarsku dušu. Takva je i fotografija Ive Čaglja iz Splita, na prvi pogled ne neko fotografsko remek-djelo, ali s onom snažnom novinarskom pričom u sebi, niti koja vas mora dirnuti, htjeli to ili ne. Fotografija psa koji danima spava pred zaključanim vratima groblja jer je njegov vlasnik preminuo.

Naravno, tu su i oni magični trenuci koje samo priroda može stvoriti, a ima i onih manje lijepih. Vatra je krajem godine progutala Vjesnikov neboder. Fotografije kolega Matije Habljaka, Patrika Maceka, Josipa Miškovića i Neve Žganec, koji su cijelu kišnu noć pratili borbu vatrogasaca s vatrom, svaka na svoj način pričaju priču o tom simbolu, simbolu grada i simbolu novinarstva, piše redakcija Pixsella.

Na tim fotografijama Vjesnik, poput Kositrenog vojnika iz bajke H. C. Andersena, stoji izgoren i oštećen, ali šutke i dostojanstveno nestaje. U toj metafori novinarstvo je balerina, balerina od papira. A ta novinarska priča još nije gotova, još čekamo konačan kraj, kada će ga rušiti i kada se materijalizacija metafore potpuno ispuni.

Pred vama je izbor fotografija i trenutaka koji su nas kao narod obilježili, dirnuli i ganuli. Sretan Božić i Nova godina!