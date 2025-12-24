Prizori za pamćenje diljem Hrvatske: Pogledajte u kojem se gradu danas najbolje slavilo

Blagdanski duh zavladao je gradovima Hrvatske. Od Zagreba, Dubrovnika i Zadra do Pule, Splita i Osijeka, ulice su bile ispunjene veseljem, smijehom i blještavilom božićnih kombinacija. Na fotografijama vlada vesela atmosfera, građani obučeni u krznene kapute, kostime Djeda Božićnjaka, crvene ruževe i modne detalje koji odišu blagdanskim šarmom. U zraku je topla, živahna i zarazna energija, a u nastavku pogledajte galeriju koja pokazuje kako se uživalo u blagdanskim provodima diljem cijele Hrvatske.