Prizori za pamćenje diljem Hrvatske: Pogledajte u kojem se gradu danas najbolje slavilo

Prizori za pamćenje diljem Hrvatske: Pogledajte u kojem se gradu danas najbolje slavilo
Blagdanski duh zavladao je gradovima Hrvatske. Od Zagreba, Dubrovnika i Zadra do Pule, Splita i Osijeka, ulice su bile ispunjene veseljem, smijehom i blještavilom božićnih kombinacija. Na fotografijama vlada vesela atmosfera, građani obučeni u krznene kapute, kostime Djeda Božićnjaka, crvene ruževe i modne detalje koji odišu blagdanskim šarmom. U zraku je topla, živahna i zarazna energija, a u nastavku pogledajte galeriju koja pokazuje kako se uživalo u blagdanskim provodima diljem cijele Hrvatske. 

24.12.2025.
20:55
Hot.hr
Pixsell
BadnjakSlavljeZagrebDubrovnikSplitPulaOsijekZadar
