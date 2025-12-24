FREEMAIL
TRAGEDIJA /

Svijet sporta u šoku, 27-godišnji Norvežanin pronađen mrtav dva dana nakon što se utrkivao

Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia
Svijet zimskih sportova potresla je tragična vijest o iznenadnoj smrti norveškog biatlonca Siverta Guttorma Bakkena, koji je u utorak, 23. prosinca, pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u talijanskom alpskom mjestu Lavazè. Imao je samo 27 godina.
Svijet zimskih sportova potresla je tragična vijest o smrti norveškog biatlonca Siverta Guttorma Bakkena, koji je u utorak, 23. prosinca, pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u talijanskom alpskom mjestu Lavazè. Imao je samo 27 godina. Talijanske vlasti pokrenule su istragu kako bi rasvijetlile okolnosti ovog tragičnog događaja koji je ostavio sportsku zajednicu u nevjerici, samo dva dana uoči Božića.

Više pročitajte (i pogledajte) u galeriji.

24.12.2025.
15:26
M.G.
Ntb, Ntb/alamy/profimedia
SmrtBiatlonGalerija
Svijet sporta u šoku, 27-godišnji Norvežanin pronađen mrtav dva dana nakon što se utrkivao