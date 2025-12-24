FREEMAIL
ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA /

Drama kod Otočca: Kamion izletio s ceste, vatrogasci izvlačili vozača iz vozila

Drama kod Otočca: Kamion izletio s ceste, vatrogasci izvlačili vozača iz vozila
Foto: Hrvoje Kostelac/pixsell
Na državnoj cesti DC50m na dionici 2 kod Otočca, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Otočac koji su iz vozila izvlačili ozlijeđenu osobu.

HAK upozorava na zimske uvjete na cestama. Snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru, ali i ponegdje u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. 

Na snazi su zimski uvjeti i zabrane prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije. 

U priobalju puše olujna bura (popis cesta pod ograničenjima nalazi se niže u izvješću). Niske temperature uzrokuju poledicu, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti dok su na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju mogući odroni. 

'Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme', priopćili su iz HAK-a. 

24.12.2025.
12:09
danas.hr
Hrvoje Kostelac/pixsell
Prometna NesrećaOtočac
