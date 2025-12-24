Kraljica božićnog hita uopće ne stari: Mariah Carey i ovog Božića obara rekorde slušanosti

FREEMAIL
Foto: Frank Hempel/united Archives/profimedia
Svakog studenog, gotovo poput rituala, internetom se proširi slavni video u kojem Mariah Carey, odjevena u kostim vještice, s cerekavim smiješkom objavljuje: "Vrijeme je!". U trenu se preobražava u božićnu ikonu, a u pozadini kreću prvi, svima prepoznatljivi tonovi pjesme "All I Want for Christmas Is You".
Svakog studenog, gotovo poput rituala, internetom se proširi slavni video u kojem Mariah Carey (56) odjevena u kostim vještice, sa zaraznim smiješkom objavljuje: "Vrijeme je!". U trenu se preobražava u božićnu ikonu, a u pozadini kreću prvi, svima prepoznatljivi tonovi pjesme "All I Want for Christmas Is You". Taj trenutak označava neslužbeni početak blagdanske sezone za milijune ljudi diljem svijeta i potvrđuje status koji je Carey gradila tri desetljeća: status neosporne kraljice Božića.

Dvadeset i pet godina nakon objave, 2019. godine, napokon je dospjela na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice, postavši tek druga božićna pjesma u povijesti kojoj je to uspjelo. Od tada se svake godine vraća na vrh, obarajući rekorde dugovječnosti. Procjenjuje se da Mariah Carey samo od tantijema za "All I Want for Christmas Is You" godišnje zaradi između 2,5 i tri milijuna dolara, a ukupna zarada od pjesme premašila je 80 milijuna dolara.

