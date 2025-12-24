FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČUDA OD DRVCA /

Od prljavog rublja do pivskih boca: Evo od čega sve ljudi slažu jelke, neke su baš bizarne

Od prljavog rublja do pivskih boca: Evo od čega sve ljudi slažu jelke, neke su baš bizarne
Foto: Društvene Mreže
Badnjak je stigao, a dok su neki božićne jelke okitili još početkom prosinca, drugi se i dalje drže tradicije pa s ukrašavanjem čekaju upravo ovaj dan. No, bez obzira na vrijeme i stil, jedno je sigurno – svatko ima svoj način kako će unijeti blagdanski duh u dom. Dok većina poseže za klasičnom jelkom, ima i onih koji su odlučili biti potpuno drugačiji i kreativni pa su božićno drvce složili od najneočekivanijih predmeta. Od prljavog rublja i pivskih boca, pa sve do hrane i mesa - mašti, čini se, nema granica. Takva neobična drvca redovito osvajaju društvene mreže, gdje izazivaju lavinu komentara i salve smijeha. Izdvojili smo 20 najzabavnijih primjera koji će vas, sigurni smo, dobro nasmijati i možda čak inspirirati.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
24.12.2025.
11:27
Lorena Motik
Društvene Mreže
Božićna JelkaBožićBadnjakBlagdani
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČUDA OD DRVCA /
Od prljavog rublja do pivskih boca: Evo od čega sve ljudi slažu jelke, neke su baš bizarne