Velika ispovijest slavne nogometašice: 'Gubila sam kosu, nisam mogla izaći iz kuće'

Engleska reprezentativka Chloe Kelly progovorila je o teškom razdoblju koje je proživjela tijekom boravka u Manchester Cityju, kada su problemi s okruženjem ozbiljno narušili njezino mentalno i fizičko zdravlje. Kako je priznala, u jednom je trenutku došla do granice izdržljivosti.

U razgovoru za podcast Happy Place 27-godišnja nogometašica otkrila je da se borila s anksioznim poremećajem i napadajima panike zbog kojih ponekad nije mogla ni izaći iz kuće. Stres je ostavio i fizičke posljedice, gubitak kose, koji su liječnici dijagnosticirali kao alopeciju areatu.

„Bilo me strah da ću potpuno oćelaviti. Na prvoj utakmici za Arsenal morala sam skrivati ćelava mjesta“, priznala je Kelly, istaknuvši koliko joj je samopouzdanje tada bilo narušeno.

Povratak u Arsenal u siječnju ove godine pokazao se prekretnicom. U londonskom klubu ponovno je pronašla stabilnost i mir, potpuno se oporavila, a kruna povratka bila je nagrada za sportašicu godine u izboru Harper’s Bazaara.

