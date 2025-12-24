Prve pahulje zabijelile dijelove Hrvatske, ali i stvorile kaos na cestama: Stiže bijeli Božić!

Snijeg je jutros počeo padati u gorju, zabijelio se Gorski Kotar, Lika, Sljeme, Zavižan, a na cestama vladaju zimski uvjet. Kako HAK jutros izvještava, kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog niskih temperatura moguća je poledica.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone.

Zabrana prometa

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci /Istri i Dalmaciji te obratno.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona teretnih vozila je oko 8 km, a kolona osobnih vozila je oko jedan km.

Državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački, zbog zastoja teretnih vozila, zatvorena je za sav promet.

Zbog jakog vjetra A1 Zagreb - Split - Dubrovnik otvorena je samo za osobna vozila između Svetog Roka i Posedarja. Obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama je Benkovac- DC59 Kistanje- DC1 Knin-Gračac-DC50 Sveti Rok (A1).

Kaos i na moru

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Sumartin-Makarska i Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik;

katamaranske linije: M.Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik, Ubli - Korčula - Dubrovnik

brodska linija: Zadar - Preko, M.Lošinj-Unije-Susak.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na liniji Prizna-Žigljen održat će se putovanja pod rednim brojem IV,VI,VIII, i X.