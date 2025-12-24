Snijeg stiže u ove dijelove Hrvatske, a bura će stvarati probleme: Evo kada će se smiriti

Ujutro u unutrašnjosti i dalje sivo uz slabu kišu. Povremeno će u središnjem dijelu padati i susnježica, ali bez stvaranja taloga. Već tijekom noći u gorskoj Hrvatskoj i na sjeverozapadu zemlje susnježica će postupno prelaziti u snijeg i u tim područjima će se snijeg i zadržavati na tlu. Na Jadranu će najveće probleme stvarati bura s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima i bit će oblačno s kišom, a izraženiji pljuskovi mogući su na južnom dijelu

Kako Badnjak bude odmicao, bit će i u središnjim područjima sve više susnježice i snijega, a sve manje kiše. U većini središnje Hrvatske ipak ne očekuje se talog veći od nekoliko centimetra, ali u Zagorju i na sjeverozapadu zemlje uz granicu sa Slovenijom stvarat će se tanji snježni pokrivač!

Na istoku će prevladavati oblačno uz slabe oborine na granici kiše i snijega. U ovom dijelu oborina će općenito biti najmanje, a snijega samo u gorju zapadne Slavonije. Temperatura između tri i pet Celzijevih stupnjeva.

Na Jadranu promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno uz kišu i pljuskove, lokalno izraženije i praćene grmljavinom. Najviša temperatura od 11 do 14 Celzijevih stupnjeva. Puhat će umjereno do jako jugo za razliku od sjevernog i srednjeg dijela gdje će puhati olujna bura, podno Velebita i s orkanskim udarima! Ovdje pretežno oblačno uz povremenu kišu i temperaturu oko devet stupnjeva.

U gorskom dijelu sve više snijega, a sve manje kiše. Ovdje će se stvarati tanji snježni pokrivač i bit će hladno - bijeli Badnjak najavit će i bijeli Božić u ovim krajevima.

BOŽIĆ NA KOPNU

Na Božić još će biti slabog snijega i susnježice, ali prema večeri će skroz prestati. Tanji snježni pokrivač zadržat će se u gorskom dijelu i na sjeverozapadu zemlje. U danima koji slijede vraćamo se suhom i hladnom vremenu, a osobito će hladna biti jutra. Bit će stabilno uz jutarnju maglu i temperaturu duboko minusu.

BOŽIĆ NA MORU

Na Jadranu Božić vjetrovit - bura će još uvijek biti jaka s olujnim i orkanskim udarima, u petak još jaka, a zatim i ovdje smirivanje vremena i prestanak kiše. Nakon toga sunčano i stabilno, ali uz hladnija jutra. Na Badnjak i na Božić ove godine stiže nam promjena vremena - bit će i malo snijega za ugođaj, uglavnom u gorju, ali zalepršat će i drugdje, barem povremeno. U gorskom dijelu i u kombinaciji s olujnom i orkanskom burom, treba očekivati i probleme u prometu.