Alarm za zagrebačku zimsku službu: Evo gdje bi moglo pasti i do 20 cm snijega

Zbog najave snijega izdan je alarm za zagrebačku zimsku službu. RTL Danas je bio u bazi Zimske službe Grada Zagreba, gdje je razgovarao s Ivanom Špeharom, voditeljem zimske službe, o prognozama za noć i sutrašnji dan te o spremnosti ekipa na terenu.

Špehar je rekao da prognoza DHMZ-a predviđa početak oborina tijekom noći, najprije u podsljemenskoj zoni, a zatim i tijekom sutrašnjeg dana na području cijelog Zagreba. Najviše posla očekuje se na Sljemenu, gdje se prema najavi može skupiti 10 do 20 centimetara snijega. „Sve raspoložive ekipe bit će raspoređene na sljemenskom području“, naglasio je.

Voditelj zimske službe istaknuo je da se sustav ne priprema samo u sezoni, nego tijekom cijele godine – kroz održavanje vozila, izradu planova i organizaciju dežurstava. Prema njegovim riječima, od 8.00 sati proglašen je treći stupanj pripravnosti, a ekipe su raspoređene i spremne u 12 baza (mjesta stalne pripravnosti) diljem grada.

Senzori šalju alarme

Špehar je pojasnio da Grad Zagreb koristi sustav ranog otkrivanja poledice na 17 lokacija. Riječ je o senzorima koji mjere temperaturu zraka i kolnika te, kroz algoritamsku obradu, šalju upozorenja i alarme. Na temelju tih informacija zimska služba može reagirati ciljano, posebno na kritičnim točkama poput mostova, nadvožnjaka i rubnih/ruralnih dijelova grada.

Prema programu zimske službe, Zagreb raspolaže s ukupno 245 ekipa. Od toga su 134 kamiona i 111 traktora, odnosno specijalnih vozila.

Što se tiče posipnog materijala, Špehar je naveo da se na jednoj lokaciji nalazi 5.800 tona soli, dok su ukupni gradski kapaciteti 12.000 tona. Trenutačno je na stanju 12.000 tona soli te 3.000 tona kamenog materijala (sipine).